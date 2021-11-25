Как социально ответственная компания Huawei Technologies старается содействовать развитию образования с помощью своих решений и технологий.

Акимат Туркестанской области совместно с компанией Huawei Technologies Kazakhstan провел благотворительную акцию «Эффективное образование в эпоху технологии 5G», направленную на поддержку образовательных процессов в регионе. В рамках инициативы по социальной ответственности Huawei передала трем образовательным учреждениям планшеты на безвозмездной основе.

Казахстан эволюционирует в направлении цифрового и интеллектуального развития. Город Туркестан развивается бурными темпами. Это новый культурный центр, который активно превращается в инновационную площадку. Город активно внедряет новые технологии во всех областях жизни деятельности.

«Социально-экономическая ситуация в Туркестане улучшается — развивается инфраструктура, строятся дома, школы, развлекательные комплексы. Демо-запуск технологии 5G — это большой шаг в сторону цифровизации государственных процессов и услуг, в том числе и в образовании. Мы надеемся, что партнерство с АО „Казахтелеком“ и компанией Huawei послужит развитию цифровой грамотности и технологий в нашем регионе, а также светлому будущему молодежи», — прокомментировал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Елнур Утебаев.

«Как один из ведущих поставщиков технологии, мы верим, что 5G — это основа и двигатель цифровой трансформации во всех областях экономики — для медицины, образования и корпоративного сектора. Мы в Huawei гордимся быть частью такого технологичного прорыва как запуск сети связи пятого поколения 5G в Туркестане в тестовом режиме. Пандемия оказала сильное влияние на образовательные процессы, и мы как социально ответственная компания всегда стараемся содействовать развитию образования с помощью наших решений и технологий», — поделился Со Тяньбао, директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei Technologies Kazakhstan.

Сегодня 5G позволяет решать стратегические вызовы в цифровом развитии многих стран, в течение следующего десятилетия эта технология будет приносить все большую ценность различным отраслям, включая здравоохранение, образование, электроэнергетику, производство и горнодобывающую промышленность.

Связь пятого поколения открывает инновационные возможности для эффективного образования в современную эпоху: в будущем это позволит школьникам и студентам удаленно обучаться, поддерживать связь с преподавателями, а также быстрее вовлекаться в учебный процесс, позволит хранить и оцифровывать большое количество данных, значительно упрощая процесс визуализации и обмена данными между представителями сферы образования.