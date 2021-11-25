Объем безналичных транзакций в РК трехкратно превышает сумму обналичивания
Казахстанцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам.
Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за первые девять месяцев 2021 года. Несмотря на признаки приближения рынка безналичных платежей к насыщению (в половине регионов страны доля безналичных расчетов превысила 70%; оплаты в POS-терминалах составляют 91% от розничного товарооборота), объемы безналичных платежей по картам продолжают бить рекорды.
К началу октября объемы безналичных транзакций по картам превысили соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в три раза (49,6 vs 15 трлн тенге), отражая существенное изменение потребительских предпочтений в пользу безналичных оплат. Для сравнения, годом ранее превышение было менее чем в два раза (22,3 vs 12 трлн тенге). При этом одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема снятия наличных денег и их объема в обращении, что может быть обусловлено высокой долей теневой экономики (~20%), повышенными инфляционными процессами и доверием части населения к наличным деньгам.
Соответственно, дальнейшее проникновение безналичных оплат может быть обусловлено охватом сегментов, традиционно использующих наличный оборот (например, неформальная занятость: торговля, услуги и т. д.). Кроме того, в АФК отмечают и обсуждение механизма фискализации карточных/мобильных платежей, планируемое внедрение цифрового тенге (пока находится на ранней стадии пилота), а также всеобщего декларирования доходов. Эти меры наряду со стремительным проникновением цифровых сервисов могут позволить преодолеть наблюдаемый разрыв в способах оплаты между городами республиканского значения и отдельными регионами.
В качестве резюме в обзоре предлагаются следующие выводы. Казахстанцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам: объем безналичных карточных транзакций за январь–сентябрь вырос в 2,2 раза, до 49,6 трлн тенге (за 9М20 — 22,3 трлн тенге). На этом фоне доля безналичных операций увеличилась с 65,1% до 76,8% (г/г). При этом львиная доля всех безналичных платежей совершена через интернет/мобильный банкинг — 83% или 41,1 трлн тенге (81% или 18,1 трлн тенге за 9М20).
Несмотря на уменьшение количества операций по снятию наличных денег (−8,7% г/г), объем их изъятия вырос на 25,2%, до 15 трлн тенге. Такой рост может быть обусловлен относительно высокой долей теневого сектора (2 млн человек или 23% от всей рабочей силы в РК относятся к самозанятым), инфляцией и сохраняющимся доверием части населения к наличным. Об одновременном увеличении наличных операций можно также судить по росту объема наличных денег в обращении до 3 трлн тенге (+6,2% г/г). Тем не менее, соотношение наличных к денежной массе в экономике снизилось с 11,6% до 10,3%, отражая более ускоренный переход к безналичным расчетам.
По сравнению с началом октября 2020 г. количество кредитных карт в обращении выросло на 53%, до 13,6 млн единиц. За это же время количество дебетных карт возросло на 21%, до 41 млн шт. Дальнейшее проникновение безналичных операций будет обусловлено охватом сегментов, традиционно использующих наличный оборот.