Экспортная выручка участников Astana Hub выросла в 3,5 раза за год

Международный технопарк IT-стартапов презентовал итоги своей деятельности за три года.

6 ноября столичному технопарку исполнилось три года. Миссия Astana Hub — развивать стартап-культуру и поддерживать цифровые инновации для укрепления экономики Республики Казахстан.

На данный момент участниками Astana Hub являются 574 компании, их совокупная выручка составила 166 млрд тенге, а объем привлеченного финансирования — 56,5 млрд тенге. В технопарке зарегистрированы 54 компании с иностранным участием, а количество иностранных работников у участников технопарка составляет 184 человека. Для развития IT-сообщества проведено более 1000 ивентов, в которых приняли участие 55 000 слушателей.

Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить экспорт казахстанской IT-отрасли на сумму 500 млн долларов ежегодно, начиная с 2025 года. Большая цель — привлечь 500 млрд тенге инвестиций и подготовить 100 000 высококлассных IT-специалистов.

«Для достижения этих целей в нашей отрасли ключевую роль играют технологические таланты, — отметил Магжан Мадиев. — Для многих экономик мира это является новой нефтью. В других развитых странах роль человеческого капитала занимает доминирующую роль. Задача Astana Hub — создавать благоприятную среду, экосистему для соответствующих талантов. Мы работаем на всех этапах роста IT-бизнеса, начиная с молодых команд и заканчивая крупным IT-бизнесом. На первом этапе мы привлекаем таланты, обучаем и развиваем их проекты, оказываем широкий спектр мер государственной поддержки, чтобы максимально увеличить их конкурентоспособность, и на финальном этапе помогаем выводить наши IT-компании на международные рынки. В рамках первого этапа работы мы вступаем в гонку за технологическими талантами на международной арене с фокусом на страны СНГ, активно привлекаем компании среди наших соседей, также работаем по всем регионам Казахстана. Большой блок работы занимает популяризация, информационная работа, продвигаем идею технологического предпринимательства среди широких масс для того, чтобы молодежь и их родители могли ознакомиться с тем, что в IT-отрасли есть и широкие возможности, и большие перспективы. Мы сняли серию короткометражных фильмов на казахском языке, который совокупно просмотрели миллион человек. Мы захватили внимание аудитории и приглашаем их на свою площадку».

Участники технопарка получают налоговые льготы. Преференции освобождают их от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов. Подобная мера господдержки позволяет IT-компаниям реинвестировать сэкономленные средства в развитие своих проектов.

«Так за три года экономия по налогам для участников технопарка составила 14,9 млрд тенге», — отметил Магжан Мадиев.

Одна из главных задач Astana Hub — помогать участникам выходить на экспорт. Многие международные представители на волонтерских началах помогают участникам организовывать встречи в зарубежных странах.

«Официально есть представители в Сан-Франциско, в Турции и в ОАЭ, которые помогают продавать наши продукты в этих странах и привлекать оттуда инвестиции, — рассказал глава Astana Hub. — Отдельно сотрудничаем с финансовыми институтами. Это Qaztech Ventures — наши партнеры, которые активно развивают венчурное финансирование, холдинг „Зерде“ и, конечно, множество частных венчурных фондов и бизнес-ангелов. Динамика участников развития в целом положительная. Например, экспортная выручка наших участников за последний год выросла в 3,5 раза. В прошлом году она составила 14 млрд тенге, этот год мы закрываем уже на 50 млрд тенге».