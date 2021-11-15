Сейчас госорганы ведут борьбу с «серыми» майнерами, которые потребляют большое количество электроэнергии.

При дефиците электричества в регионах Казахстана отключать от сети будут майнинговые компании. Об этом во время правительственного часа по промышленной безопасности заявил вице-министр энергетики Асет Магауов. По его словам, дефицит электроэнергии при текущем уровне потребления прогнозируется порядка 350 мегаватт на юге республики, передает Sputnik.

«АО „KEGOC“ будут проводиться мероприятия в часы пикового спроса — отключать не население, а именно майнинговые компании, чтобы сбросить потребление именно по ним», — заявил вице-министр и добавил, что эти меры позволят бесперебойно пройти отопительный период.

Также Асет Магауов сообщил, что комитетом атомно-энергетического надзора совместно с KEGOC были проведены ревизии, в ходе которых выявлено 12 объектов «серого» майнинга по Жамбылской области и 1 объект — в Павлодарской области. Все 13 объектов мощностью 120 мегаватт были отклонены.

Также развернута раскопка третьего энергоблока Жамбылской ГРЭС. К запуску готов 4-й блок ГРЭС. Совокупно эти два блока обеспечат порядка 360 мегаватт. Кроме того, предполагается, что в ноябре закончатся ремонтные работы на Экибастузской ГРЭС.

Кроме того, для покрытия прогнозного дефицита в ноябре начались централизованные торги по покупке российской электроэнергии.

Напомним — весной 2021 года Китай обязал свои финансовые институты запретить любые операции, связанные с покупкой и продажей криптовалют. Объяснялось это тем, что цены на криптовалюты чрезвычайно неустойчивы, а значит их использование рискованно. Ужесточение привело к тому, что китайские майнинговые фермы стали массово переезжать в Казахстан. Республика выбрана майнерами из-за относительно дешевой электроэнергии, которая требуется для работы ферм в очень больших количествах. Как результат, сейчас Казахстан занимает второе место в мире по добыче самой популярной криптовалюты — биткоина.

Энергетическая система Казахстана оказалась не готова к столь массовому наплыву майнеров. За январь–октябрь 2021 года энергопотребление в республике возросло на 8%, тогда как в прошлые годы его рост составлял всего 1-2% в год. С веерными отключениями света в пиковые часы уже столкнулись Восточно-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская области, Кызылорда и Шымкент.

В KEGOC заявили, что отключения не коснутся бытовых и социально важных объектов Казахстана.