Казахстан занял второе место в мире по майнингу криптовалют

Нашу страну обогнали только США.

Согласно данным, опубликованным британским Кембриджским центром альтернативных финансов (Britain’s Cambridge Centre for Alternative Finance), Соединенные Штаты обогнали Китай и заняли первое место в мире по майнингу криптовалют. В этом отчете рассматривается влияние значительных изменений в отрасли с момента публикации 2-го Глобального сравнительного исследования криптоактивов в 2018 году. Авторы дают новое представление о состоянии отрасли криптоактивов, собрав данные от 280 компаний из 59 стран по четырем основным сегментам рынка — биржи, платежи, хранение и майнинг.

Новые цифры продемонстрировали влияние запрета властей Китая на торговлю и майнинг биткойна в стране. Напомним — в мае 2021 года в стране запретили майнинг, а в сентябре китайский Центробанк признал все операции с криптовалютой незаконными. Как отмечают аналитики, это разрушило отрасль в Китае и заставило майнеров перенести свою деятельность за границу. Доля Китая в мощности компьютеров, подключенных к глобальной сети биткойна, известная как «скорость хеширования», упала с 44% в мае текущего года до нуля к июлю (75% в 2019 году). Майнинговые компании из других стран взяли на себя потерянный Китаем объем, а производители майнингового оборудования переключили свое внимание на Северную Америку и Центральную Азию.

В результате на США приходится самая большая доля майнинга в мире, около 35,4% мирового хешрейта по состоянию на конец августа, далее следуют Казахстан (18%) и Россия (11%). Кстати, исходя из апрельских данных, Казахстан был третьим по майнингу биткоина в мире. Таким образом, доля РК выросла более чем в два раза.

По оценкам результатов исследования, в среднем 39% майнинга ведется на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь — на гидроэлектроэнергии, затем следуют уголь и газ. Понимание источника энергии для майнинга важно, потому что затраты на электроэнергию составляют большую часть операционных расходов хэшеров — хотя и с некоторыми вариациями в разных регионах мира. Здесь будет уместно вспомнить, что в Казахстане уже некоторое время всплывают предложения увеличить стоимость электроэнергии для майнеров. С такой инициативой совсем недавно выступили депутаты мажилиса. А в конце июня в приняты поправки в Налоговый кодекс, вводящие «налог на майнинг».