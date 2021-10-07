Повышенный тариф для майнинговых ферм предложили ввести в Казахстане

Иностранные майнеры потребляют большое количество электроэнергии в Казахстане, не принося никакой пользы, считают мажилисмены.

Казахстанские депутаты предложили ввести специальный тариф для майнинговых ферм. Об этом сообщил депутат мажилиса, член фракции «Народной партии Казахстана» Жамбыл Ахметбеков. Члены фракции обратились с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру. Они предложили создать законодательный реестр для учета майнинговых ферм и ввести для них специальный повышенный тариф на электроэнергию, передает Sputnik.

«Отдельным аспектом, оказывающим существенное влияние на объем электроэнергии, является приток в Казахстан иностранных майнеров, которые, потребляя огромное количество электроэнергии, увеличивают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану», — заявил Ахметбеков, зачитывая депутатский запрос на пленарном заседании мажилиса.

По информации KazService, будет проведена полная ревизия всех майнинговых установок, также будет ограничена мощность до одного мегаватта, сроком на два года для одного майнера. Суммарная мощность для электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу, не должна превышать 100 мегаватт по всей стране.

Напомним, что в конце июня в Казахстане были приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно которым вводится плата за цифровой майнинг. Экс-министр энергетики Нурлан Ногаев тогда заявлял, что упорядочивание налогообложения приведет к выявлению ранее неизвестных, скрытых майнинговых ферм. По состоянию на июнь 2021 года Минэнерго было известно о 17 майнинговых фермах, которые находятся в Казахстане.

В 2020 году президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в Казахстане.