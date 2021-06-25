Налогу на майнинг в Казахстане быть!

Президент подписал закон о налогах и других обязательных платежах в бюджет.

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Среди прочего документ предусматривает введение налога на майнинг криптовалют.

Плата за цифровой майнинг предусмотрена главой 69, параграфом 11 Налогового кодекса. В статье 606-1 приводятся общие положения:

1. Плата за цифровой майнинг взимается за объем электрической энергии, потребленной при цифровом майнинге.

2. Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности ежеквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган сведения о плательщиках платы.

Статья 606-2 поясняет, кто должен будет оплачивать налог: «Плательщиками платы являются лица, осуществляющие цифровой майнинг». Ставка рассчитывается в размере 1 тенге за 1 киловатт/час фактически потребленной электрической энергии. Налоговым периодом для исчисления будет считаться квартал. Новая норма Налогового кодекса будет введена в действие с 1 января 2022 года.

Напомним — ранее казахстанские майнинговые компании заявили о том, что новый налог, если он будет введен, негативно повлияет на привлекательность региона для потенциальных инвесторов. По оценке Tokeninsight Казахстан занимает одну из лидирующих позиций (после Китая, США и России) по майнингу в мире. Так, например, весной 2020 года на долю РК пришлось 6,17% от майнинга биткоина (что оценивается в 18–25 млн долларов оборота в месяц). Еще один аргумент майнеров, который они приводят против нового налога — фактическое повышение цен на электроэнергию. Как заявил Алан Дорджиев, президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане, майнинговый сектор РК потребляет порядка 4,38 млрд киловатт/часов в год при средней цене за электроэнергию 13 тенге с НДС, что соответствует порядка 57 млрд тенге в год. При этом тарифы на электроэнергию, хотя и должны быть зафиксированы, по факту периодически растут.

Буквально на днях китайская Bit Mining Limited объявила об успешной доставке в Казахстан первой партии оборудования для добычи криптовалюты. Ожидалось, что вторая и третья партии из 2 600 майнинговых машин с теоретической максимальной общей хеш-скоростью 102,3 PH/s будут доставлены в Казахстан до 1 июля 2021 года. Еще один китайский игрок, компания Canaan, производящая оборудование для майнинга криптовалют, 23 июня объявила о запуске в Казахстане своей первой майнинговой фермы — дата-центра с ASIC-майнерами Avalon. Будут ли китайские компании пересматривать свои дальнейшие планы в связи с нововведением, пока неизвестно.

По официальным данным в Казахстане работает 17 крупных майнинговых ферм. По приблизительным расчетам общая сумма нового налога по ним может составить порядка 4,4 млрд тенге в год. В качестве аргумента за введение налога на майнинг официальные лица называют вывод этого вида деятельности «из тени», появление государственного регулирования, а также стимулирование отрасли по добыче криптовалют и сокращение «бесконтрольного» потребления электроэнергии. Инициатором поправок в налоговый кодекс выступил этой весной мажилисмен Альберт Рау.