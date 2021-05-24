В Казахстане хотят отменить безналоговый режим для майнеров и data-центров

Ранее иностранных игроков завлекали в республику идеей криптооффшора.

Майнинговые фермы, работающие в Казахстане, могут обложить налогом — 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при майнинге. Новелла содержится в поправках в налоговый кодекс, которые мажилис парламента одобрил в двух чтениях и направил в сенат. Парламентарии считают, что эта мера поможет вывести игроков этого рынка из тени, передает Kursiv.kz.

Но сами игроки относятся к предлагаемой норме скептически. Участники рынка отмечают, что фактически вводится специальный налоговый режим на услуги по обеспечению комплексной инфраструктуры для облачных вычислений, ведь под это понятие попадают не только майнеры, но и все дата-центры.

Точное количество майнинговых ферм в Казахстане определить сложно — для них не предусмотрены отдельная регистрация или учет. Хотя частичными данными о ситуации владеет Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 13 мая на отчетной встрече глава этого ведомства Багдат Мусин сообщил, что сейчас в стране действует 17 майнинговых ферм. Согласно зарубежным источникам, Казахстан занимает одну из лидирующих позиций по майнингу. Например, Tokeninsight сообщает, что весной 2020 года на нашу страну приходилось 6,17% всех вычислений по майнингу биткоина. Впереди нас только Китай с более чем 65% майнинга, США — 7,24% и Россия — 6,9%. Указанный для Казахстана объем в 6% в Министерстве цифрового развития оценивают в 18–25 млн долларов в месяц.

Инициатором поправок в налоговый кодекс, которые предполагают введение нового налога, выступил мажилисмен Альберт Рау. В сравнительной таблице к законопроекту говорится, что новеллу предлагают для достижения сразу нескольких целей. В их числе — государственное регулирование майнинга и стимулирование в Казахстане на законодательном уровне отрасли по добыче криптовалют, увеличение поступлений в бюджет денег от майнинга, а также сокращение бесконтрольного потребления электроэнергии майнинговыми фермами. Новый налог, который будут исчислять в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при цифровом майнинге, начнет действовать с 1 января 2022 года, если законопроект примут в нынешнем виде.

Согласно законопроекту, сведения о плательщиках платы за майнинг будет собирать «уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности» каждый квартал. Однако на рынке на ситуацию смотрят иначе. Несогласие с предлагаемой новеллой выражают в Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров, которая представляет большинство компаний, занимающихся цифровым майнингом на территории Республики Казахстан.

«Введение дополнительного сбора на отдельную отрасль, в данном случае цифровой майнинг, создаст прецедент, который негативно скажется на инвестиционной привлекательности Казахстана. Инвесторы при оценке рисков инвестиций в нашу экономику будут считать риск регуляторного воздействия высоким и будут выбирать иные — более стабильные и менее рискованные — юрисдикции», — рассказал президент ассоциации Алан Дорджиев.

Тарифы на электроэнергию, обращает внимание Дорджиев, повышались несколько раз и уже почти сравнялись с ценами на электричество в таких странах, как США, Исландия и Норвегия. Введение дополнительной платы для компаний, занимающихся цифровым майнингом, может стать сигналом для миграции майнинговых дата-центров в другие юрисдикции, а не послужит делу стимулирования отрасли. В Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров подчеркнули, что предложение о введении дополнительной платы с майнинг-компаний не было согласовано с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерством нацэкономики и Национальной палатой предпринимателей.