Казахстан оказался в мировой тройке по добыче биткоина

Доля нашей страны увеличилась почти в шесть раз.

По данным Кембриджского университета Казахстан занял третье место по майнингу Bitcoin в мире. Доля майнеров РК по выработке электроэнергии для добычи этой криптовалюты увеличилась с 1,4% в сентябре 2019 года до 8,2% в апреле 2021 года. А вот Китай на фоне ограничительных мер против майнеров сократил свою долю с 75,5% до 46%. В майнинге биткоина заметно выросла и доля США (с 4,1% до 16,8%), благодаря чему страна заняла второе место в рейтинге. На четвертой строчке расположилась Россия, а за ней — Иран.

В CNBC подчеркнули, что изменения на мировом рынке вызваны жесткими ограничениями, которые власти Китая начали вводить в отношении майнеров в июне 2021 года. Но многие добытчики криптовалюты успели перенести свои мощности в Казахстан, где они могут получить доступ к электроэнергии за три цента за киловатт-час.

Между тем, совсем недавно в РК был введен так называемый «Закон на майнинг». Плата с майнеров будет взиматься за объем потребленной электроэнергии. Кроме того, приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК утверждены формы сдачи отчетности для майнеров. Юридические лица будут сдавать форму, предназначенную для сбора административных данных — «Сведения об инвестициях в развитие цифрового майнинга». Отчетность должна быть предоставлена в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК ежеквартально. Приказ вводится в действие с 26 июля 2021 года.