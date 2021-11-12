Майнинг-ферма незаконно работала под Темиртау

Ее выявили полицейские после жалоб жителей на перебои с электричеством.

Майнинг-ферма незаконно работала на окраине поселка Актау возле Темиртау. Когда у местных жителей начались проблемы с нехваткой электроэнергии, к делу подключились полицейские. Оказалось, что на окраине поселка стояли подключенные к электросетям контейнеры. Внутри них были компьютеры. От контейнеров исходил гул. На место тут же вызвали полицию, передает Liter.kz.

Жители Актау заметили, что в домах стало не хватать напряжения. Даже лампочки гасли. Свои претензии они озвучили акиму Темиртау Кайрату Бегимову во время его рабочей поездки в поселок.

«Как показала проверка, хозяева этой майнинговой фермы находятся в Алматы. Ведется проверка», — сообщил первый заместитель начальника Управления полиции Темиртау Болат Исин.

Как пояснили в отделе архитектуры Темиртау, земельный участок, на котором стоят контейнеры, оформлен на ТОО «ЦентралАзияЦемент». Но предприятие сдало землю в аренду местной компании, которая занимается электросетями. А эта фирма, в свою очередь, сдала землю в аренду физическому лицу. Его сейчас ищут в Алматы.