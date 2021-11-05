Прямой эфир: PROFIT Logistics Day 2021

Трансляция с конференции по цифровизации грузоперевозок и логистики.

5 ноября проходит онлайн-конференция PROFIT Transport & Logistics Day 2021, где будут обсуждаться темы цифровизации транспортной и складской логистики, а также вопросы логистики в ритейле. Спикеры и эксперты конференции обсудят цифровые решения, способные повысить эффективность логистики в период экономической турбулентности, а также подискутируют о самых актуальных вопросах, связанных с темой мероприятия — рыночные тренды и инновации, автоматизация бизнеса, оптимизация работы с партнерами и заказчиками.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Доклад: «Проблематика бизнес-процессов в логистике от первой до последней мили», Аскар Айтуов, соучредитель ClickLog.io.

09:50 — Панельная дискуссия «Цифровизация логистики сегодня. Ретроспектива и перспективы цифровизации транспортной и складской логистики».

10:50 — Доклад: «Решения Epson в сфере логистики и транспорта», Дамир Тухфатуллин, менеджер по развитию бизнес-продуктов, Epson.

11:10 — Перерыв и розыгрыш призов.

11:20 — Доклад: «Цифровизация в Atasu Group», Айгуль Досаева, вице-президент по логистике, Atasu Group.

11:30 — Доклад: «Цифровизация транспортной системы г. Нур-Султан», Айдар Адаев, управляющий директор, член правления ТОО «City Transportation Systems».

11:50 — Доклад: «Автоматизация процессов логистики в Казпочте», Николай Мельников, управляющий директор по цифровизации АО «Казпочта».

12:10 — Доклад: «Эволюция службы доставки: начало», Сергей Сиренко, ИТ-директор, EMEX.

12:30 — Доклад: «Цифровые инструменты транспортного контроля», Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром».

12:50 — Доклад: «Цифровизация логистических процессов: опыт Актауского морского торгового порта», Сергей Савинов, главный менеджер функционального направления поддержки систем учета и обработки данных АО «Актауский Морской Торговый Порт».

13:10 — Розыгрыш ценного приза.

13:20 — Закрытие конференции.