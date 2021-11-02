Рынок дата-центров: ориентация на лучшие практики

19 октября состоялась международная онлайн-конференция «ЦОД. Шелковый путь». Мероприятие было посвящено развитию рынка дата-центров и облачных сервисов стран Центральной Азии.

Как отметил Александр Барсков, директор по контенту ИКС-Медиа, организатора конференции, в цифровую эпоху наблюдается возрождение Шелкового пути в виде цифровой артерии, включающей высокоскоростные каналы связи и ЦОДы как основу современных ИТ-сервисов, в первую очередь облачных.

Эксперты отрасли обсудили уровень развития ИТ-аутсорсинга и зрелости рынков Казахстана, Узбекистана и России. Разговор шел о перспективах использования ИКТ-инфраструктуры этих стран, как части глобальной сети, а также о потенциале обмена опытом и лучших практиках. По мнению организаторов конференции, представителей ИКС-МЕДИА, такие совместные обсуждения способствуют дальнейшему развитию рынков и открывают новые возможности взаимодействия и применения наиболее инновационных технологий и решений.

Коммерческий директор АО «Казтелепорт» Игорь Пак представил на конференции презентацию на тему «История одного провайдера» и рассказал о том, как компании удалось стать одним из ведущих операторов дата-центров и облачных провайдеров в Казахстане. Сегодня АО «Казтелепорт» имеет пять собственных геораспределенных дата-центров в Казахстане, которые построены с учетом международных требований и объединены в единую сеть оптоволоконными каналами связи.

Компания строит собственную облачную платформу, привела в облака более 100 компаний из разных отраслей и развивает партнерскую сеть, которая включает более 30 компаний.

Представитель АО «Казтелепорт» рассказал о том, как облачные технологии позволили бизнесу не только выжить, но и улучшить сервис во время пандемии. Цифровая трансформация позволила создать более привлекательный и комфортный опыт для клиентов, расширить возможности собственных сотрудников, оптимизировать методы работы, преобразовать продукты и услуги.

Игорь Пак поделился реальными кейсами, в результате которых провайдеру удалось найти оптимальные решения задач клиентов при помощи использования облачных технологий. К примеру, был описан удачный опыт взаимодействия с компанией из сектора e-commerce. Провайдеру удалось помочь клиенту быстро получить ресурсы для размещения приложений. При этом заказчик бонусом получил быстрый запуск продуктов на рынок, снижение трудозатрат на мониторинг, конфигурирование и управление ИТ-инфраструктурой, гибкое и оперативное масштабирование в случае необходимости.

В рамках мероприятия был организован телемост между Москвой и Алматы «Цифровой Шелковый путь. Новые возможности». Представители ИТ-компаний из Казахстана собрались в офисе АО «Казтелепорт». Участники телемоста обсудили, какие моменты следует учитывать при инвестировании в ИТ-проекты, на что лучше делать ставку: на сolocation или облака.

Было отмечено, что рынок ЦОДов в Казахстане развивается динамично и растет на 16-20% в год. По данным АО «Казтелепорт», рынок растет быстрее, в среднем на 30-35%, а в 2021 году компания планирует показать рост в 70% по сравнению с 2020 годом.