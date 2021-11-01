Внедрение электронных техпаспортов в ЕАЭС перенесли

До 1 ноября 2022 года можно оформлять ПТС в бумажной и в электронной форме.

В странах Евразийского экономического союза оформление паспортов на самоходные машины и иные виды техники до 1 ноября 2022 года может осуществляться как по единой бумажной форме, так и в электронном виде. Соответствующее решение Коллегии ЕЭК № 141 принято 26 октября.

Как отметил заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян, перенос сроков на один год даст возможность странам-участницам Соглашения о введении единых форм ПТС обеспечить интеграцию уже сформированных у них систем электронных паспортов и автоматизировать взаимодействие участников систем при оформлении соответствующих документов.