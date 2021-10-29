«Умную теплицу» открыли Казахстан и Республика Корея

Цель проекта — демонстрация и распространение инновационных технологий по выращиванию овощных культур в закрытом грунте.

28 октября состоялось торжественное открытие «Умной теплицы» на базе учебного опытного хозяйства «Агроуниверситет» Казахского национального аграрного исследовательского университета, с участием представителей Республики Корея, сообщает Учет.kz.

Общая площадь теплицы — 1 га, производственная мощность рассчитана на 400-450 тонн овощей и ягод (томат, огурец, клубника и др.) в год. Эксплуатация теплицы в учебно-опытном хозяйстве позволит студентам, магистрантам и докторантам КазНАИУ освоить на практике технологию выращивания овощных культур, проводить различные семинары, тренинги для предпринимателей по «смарт-технологиям» тепличного хозяйства.

В рамках мероприятия состоялась презентация теплицы, демо-тур по комплексу и подписание протокола открытия «Умной теплицы» между МСХ Республики Казахстан и МПСЛРХ Республики Корея.