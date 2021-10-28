Багдат Мусин: цифровая экосистема должна реально заработать

Глава МЦРИАП презентовал проект DigitEL — «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Сегодня в рамках международного технологического форума «Digital Bridge» Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, провел презентацию национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Напомним — ранее нацпроект был представлен на заседании правительства, на него планируется потратить 2,2 трлн тенге.

Проект DigitEL, или «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», состоит из двух больших блоков. Первый — это цифровая трансформация. Блок включает в себя шесть направлений, 22 задачи, 185 мероприятий. Второй блок — Наука — включает четыре направления, четыре задачи и 26 мероприятий.

«Самое важное — тот факт, что у нас во главу проекта поставлена человекоцентричность. Национальный проект — это живой документ, в отличие от госпрограммы. В него будут по мере необходимости, по мере ориентира на цели и задачи вноситься изменения. Ориентир на результат — это один из ключевых принципов в госпланировании», — отметил министр.

Основные показатели, которых планируется достигнуть по итогам нацпроекта: обеспечение граждан 100% качественным интернетом (10 Мб/сек — город, 5 Мб/сек — село), оказание госуслуг за пять минут, доведение ИТ-экспорта с $30 млн до $500 млн ежегодно, подготовка 100 тыс. высококвалифицированных кадров и создание 100 тыс. рабочих мест.

Багдат Мусин подробнее остановился на блоке по цифровой трансформации. Он разделен на несколько составляющих:

— Цифровая инфраструктура (интернет, хранение данных);

— Цифровые услуги и данные;

— Цифровизация отраслей экономики;

— ИТ-экспорт и инвестиции;

— Инновационный бизнес.

Цифровая инфраструктура

«Мы ставим параметры качества, раньше такого не было. Когда мы начали анализировать, то поняли, что вопрос не в том, горит у тебя на смартфоне значок 3G или нет. А в том, есть ли заявленный интернет», — высказался глава МЦРИАП.

Напомним, Президент особо остановился на вопросе качества интернета в стране, заявив о том, что казахстанцы покупают «кота в мешке».

«Что касается цифровой инфраструктуры — повторюсь, покрытие или наличие возможности подключения есть в 97% случаев. Но в том, какому интернету подключается человек, есть большая проблема. Поэтому мы идем в сторону качественного интернета всем. Есть 617 сел, в которые невозможно дотянуться проводами, в них мы будем использовать низкоорбитальные спутниковые группировки», — рассказал спикер.

Другие метрики развития цифровой инфраструктуры, предусмотренные нацпроектом — покрытие 15,7% сельхоз-территорий страны качественным интернетом (это те сельхоз-предприятия, которые уже выразили готовность к инновациям, но не могут их проводить ввиду отсутствия или недостаточного качества интернета), появление 5G в областных центрах и городах республиканского значения, обеспечение городов и сел качественным интернетом с показателями минимум 10 Мб и 5 Мб соответственно.

Транзитные данные (трафик Азия-Европа) также должны быть увеличены, с 3% до 8%. В рамках этой задачи планируется прокладка Транскаспийской ВОЛС-магистрали и строительство Национальной гипермагистрали Запад-Восток. В РК также будет создан DataHub, долина для Edge computing.

«Эта долина будет предназначена для того, чтобы Microsoft, Amazon и другие гиганты могли располагать здесь свои ресурсы — это реализация задачи быть ближе к своим клиентам. Чтобы эта заминка, latency, которая исчисляется в миллисекундах, была гораздо меньше, а вычисления происходили распределенно по дата-центрам. Сейчас мы храним в основном кэш, но обработка, алгоритмы и вычисления происходят где-то там. Мы хотим, чтобы и обработка и вычисления происходили на наших серверных мощностях», — поделился Багдат Мусин.

Для этого планируется построить два ЦОДа уровня TIER III (транзит и хранение международного трафика), причем «зеленого» уровня в части энергопотребления.

Вместе с тем министр подчеркнул важность защиты данных. В рамках нацпроекта планируется обеспечить обязательный запрос к владельцу персональных данных при их обработке, а также — возможность отозвать согласие на обработку данных. Для идентификации личности будет внедряться биометрия, а госорганы оснастят средствами защиты информации.

Цифровые услуги и данные

По этому направлению нацпроект ставит задачу по 100-процентному предоставлению всех госуслуг через смартфоны. Будут также проведены реинжиниринг процессов госорганов и модернизация ЦОНов (на местах они станут «сервисными бутиками», а оказание услуг будет электронным). Некоторые услуги переведут в проактивный формат по умолчанию.

«Мы хотим, чтобы госуслуги были доступны через смартфон. Мы не говорим о eGov, или каком-то другом приложении. Приложений будет масса. Мы ставим задачу, чтобы услуги были человекоцентричными, и граждане могли их получать там, где удобно именно им», — заявил министр.

Что касается цифровых инструментов для комфортной и безопасной жизни, то тут, в первую очередь, идет речь о здоровье «в один клик» — диагнозы и рецепты должны быть на смартфоне у каждого гражданина. Для этого нацпроект предусматривает внедрение ИИ-инструментов для удаленной медицинской диагностики, а также цифровизацию процессов лекарственного обеспечения и скорой помощи. К слову, о том, как сегодня обстоят дела с цифровизацией в казахстанском здравоохранении и есть ли вообще эта цифровизация, можно прочитать в нашем репортаже с конференции Profit Healthcare Day 2021.

Нацпроект предполагает также проведение реинжиниринга социальных выплат. А для безопасности граждан ставится задача по обеспечению видеонаблюдением общественных мест и пенитенциарных учреждений. Всего будет установлено до 150 тыс. камер за счет государства, а также некоторое их число — за счет местных исполнительных органов (это количество пока не определено).

«В одном из городов мира есть показатель — 15 камер на 100 жителей. Конечно, до такого мы не дойдем. У нас сейчас в среднем две камеры в Нур-Султане и Алматы. Мы хотим вырасти хотя бы до пяти единиц. Все камеры мы хотим вывести в центры оперативного управления, чтобы использовать алгоритмы искусственного интеллекта для определения драк и других инцидентов», — пояснил спикер.

Отдельно Багдат Мусин остановился на оцифровке уголовных дел — за исключением некоторых особо тяжких случаев все уголовные дела перейдут только в электронный формат. Все данные по ним будут храниться в цифровом виде в блокчейн-сети.

«Если гражданина вызывает на допрос следователь, то я хочу, чтобы каждый человек, выходя с допроса, получал распечатанный из системы „номерок“ о том, что его данные легли в эту систему. Это мечта, которую я когда-то закладывал при формировании идеи электронного уголовного дела. Многие зарубежные страны изучали этот проект, и многие даже близко к этому не подошли. Только 10% государств задумываются о таком», — говорит глава МЦРИАП.

Цифровизация отраслей экономики

Для каждой отрасли в РК будет разработана дорожная карта или стратегия цифровизации, а пока нацпроект включил в себя наиболее очевидные моменты, требующие изменений. В направлении онлайн-учета данных это:

— Снижение электропотерь и управление энергосистемой посредством внедрения «умных» датчиков (Smart Grid). Учет и хранение данных по энергопотреблению планируется вести в одной базе, с аналитикой по потреблению.

— База данных минеральных ресурсов (их оцифровка, а также возможность участия граждан в электронных аукционах по месторождениям).

— Системы учета оборота нефти и газа. Сейчас государство не имеет в онлайне данных от нефтяных компаний по их деятельности. Отчеты сдаются на бумажных документах. Уже создана система, в которую подсоединены все транспортирующие нефть и газ компании. Туда же подключат нефтеперерабатывающие предприятия и месторождения, где идет добыча. Нефтяные компании должны будут установить датчики, которые будут передавать информацию в единую базу данных.

— Мониторинг качества дорог, платные магистрали, аналитическая платформа по перевозкам и логистике.

— Мониторинг экологического состояния окружающей среды. Все замеры и эко-датчики будут попадать в единую платформу, что позволит контролировать выбросы. Такую платформа пока только предстоит создать, а также — наладить работу с предприятиями в части передачи информации.

— Цифровизация ЖКХ и строительства (e-Курылыс, BIM, ГГК).

А для прозрачного взаимодействия госорганов с бизнесом внимание будет сконцентрировано на налоговом и таможенном администрировании. Планируется также реализовать понятный процесс по выделению субсидий и заняться вопросом развития проекта «Правительство для бизнеса».

«Вчера Президент особо поручил это проработать с НПП Атамекен. Нацпалата поможет нам провести реинжиниринг, который еще недопроведен. Сейчас во многом процедуры бизнеса, конечно, предоставляются в онлайн-формате. Но онлайн-окно для сдачи заявки — это не сама услуга. Подать заявку и получить результат — это разные вещи. Мы хотим сосредоточиться на результате, чтобы он был цифровой. Должна быть уверенность, что все процессы прозрачны. Мы готовы к этой работе», — заявил спикер.

ИТ-экспорт и инвестиции

«Мы хотим довести ИТ-экспорт до 500 млн долларов. У нас есть ИТ-команды, которые уже продают за рубеж, зарабатываю на экспорте. Наша задача — помогать им. Понятно, что есть госзаказ, но надо помогать тем, кто реально ориентирован на экспорт. Предусматривается возмещение расходов на экспорт и субсидирование, на запуск пилотов за рубежом. Мы будем запускать регуляторную ИТ-песочницу, которая поможет ИТ-проектам и стартапам», — сообщил Багдат Мусин.

В части подготовки 100 тыс. высококвалифицированных ИТ-кадров, что должно стать подспорьем для ИТ-индустрии, министр рассказал о таких инициативах, как создание 20 инновационных школ программирования, выделение 20 тыс. грантов (ваучеров) школам программирования, а также передача 50 вузов под шефство профильным ИТ-вузам и компаниям.

Инновационный бизнес

Спикер отметил, что вся тематика ИТ-экспорта построена на венчурных инвестициях. Для этой индустрии нужны три составляющие — это кадры, акселерация и венчурные инвестиции. В нацпроекте ставится задача по доведению инновационного бизнеса до объема 2,5 трлн тенге (в объеме инновационной продукции). Для этого планируется привлечение $200 млн локальных и международных венчурных инвестиций, реализация бизнес-инкубаторов и акселераторов в регионах, открытие центров компетенций по отраслям, а также внедрение технологических платформ.

«Мы в основном как министрество занимались проектами и меньше уделяли внимание законотворческому процессу. В следующие три года мы хотим переработать максимум законов для того, чтобы цифровая экосистема реально заработала, а цифровая трансформация — не становилась просто автоматизацией процессов. Мы хотим, чтобы действительно происходила цифровая трансформация отраслей», — подытожил Багдат Мусин.