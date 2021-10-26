Наблюдать за наблюдателем: работа полиции в видеообъективе

Деятельность полиции станет открытой для населения.

Поручением главы государства в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года перед МВД поставлена задача по обеспечению сплошным видеонаблюдением пенитенциарных учреждений и служебных помещений полиции, осуществляющих работу с населением. Сейчас во всех подразделениях полиции ведутся активные работы по монтажу систем видеонаблюдения, которые будут завершены в текущем году. В результате будет установлено 16 658 камер.

По словам заместителя министра МВД Сакена Сарсенова, таким образом сама полиция тоже будет под видеонаблюдением. Это сделает ее деятельность более открытой для населения и сократит количество жалоб на действия сотрудников.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы будет установлено почти 34 тыс. камер. В текущем году видеонаблюдением охватят 29 учреждений с самой сложной оперативной обстановкой, а обеспечение удаленного видеомониторинга в оставшихся учреждениях будет завершено в 2023 году.

«Все камеры, установленные в местах содержания и пребывания спецконтингента, будут антивандальными, с высокой степенью защиты, с исключением возможности снятия и повреждения их ручным способом. Установка камер, прежде всего, направлена на соблюдение и защиту прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасность, а также предупреждение и профилактику возможных правонарушений — как со стороны осужденных, так и администрации учреждений. Также автоматизируется и досудебное производство.

«Кроме того, с 1 сентября 2020 года внедряется трехзвенная модель уголовного процесса. Проект позволит обеспечить прозрачность всего уголовного процесса с момента регистрации уголовного дела до его направления в суд. Раньше автоматизацию деятельности подразделений полиции, осуществляющих досудебное расследование, затрудняла их недостаточная оснащенность. Поэтому сейчас проводится оснащение полиции современным оборудованием для перевода всех уголовных дел в электронный формат», — отметил спикер.