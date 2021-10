22 октября в Казахстане прошла гибридная конференция PROFIT Healthcare Day 2021, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

На одной площадке, онлайн и офлайн, собрались представители госструктур, развивающих за эту сферу, лучшие эксперты отрасли, представители медицинских учреждений и ИТ-бизнеса, чтобы обсудить текущее положение дел.

С обзором по цифровому здравоохранению и его перспективах выступил Бейбут Есенбаев, директор Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. По его словам, сегодня в стране сопровождается 16 информационных систем МЗ РК. По состоянию на 15 октября реализованы следующие государственные услуги:

— более 2 млн прикреплений к медорганизациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь;

— 397 149 вызовов врачей на дом, из них через eGov — 1241;

— 357 329 записей на прием к врачам, через eGov — 8563.

«В сфере здравоохранения вопросы пациенто-ориентированности стоят на первом месте. Госуслуги делятся на два блока — оказание услуг для населения и для бизнеса (фарма, выдача лицензий на мед.деятельность и т. д.). Мы должны идти к качеству по оказанию госуслуг. В МЦРИАП работает центр цифровой трансформации, и совместно с ними мы начали реинжиниринг бизнес-процессов. Для удобства пациентов мы организовываем обратную связь и мгновенное оповещение в виде SMS-рассылок. Пять видов рассылок уже реализованы с начала этого года. Эта информация очень важна, в том числе — и для борьбы с приписками», — отметил Бейбут Есенбаев.

Что касается аналитической работы, в рамках борьбы с пандемией были реализованы интерактивные карты, дашборды, например — по занятости коек. Минздрав планомерно уходит от сбора данных в ручном формате к цифровому виду. И если на дашборде информация вызывает вопросы по регионам, это значит, что медицинские организации на местах не вносят своевременно информацию, т. к. вся информация на дашборд поступает из текущей деятельности медучреждения.

С началом вакцинации от Covid-19 была запущена интерактивная карта с информацией по вакцинации пациентов. Эта карта помогает также рабочим и мониторинговым группам в онлайне видеть данные по вакцинированным работникам. Сейчас также стоит большой вопрос по ревакцинации — как учитывать ее, как она должна правильно проходить, как это отражать в информационных системах. Все эти вопросы в настоящее время решает минздрав.

О том, как цифровизирован мониторинг ситуации по Covid-19 в Алматы, рассказала Жулдыз Бауыржанкызы, и. о. руководителя Телемедицинского центра города Алматы. В Южной столице работает Центр телемедицины, который взял на себя задачу дистанционного наблюдения и консультирования пациентов с Covid-19. С 1 ноября 2020 года по 20 октября 2021 года общее количество входящих и исходящих обращений центра составило 105494, из них обработано 60265.

Бейбут Есенбаев добавил, что в целом работа по развитию ИТ-инфраструктуры медорганизаций страны ведется давно. Ее уровень измеряют сейчас по трем показателям — доступ к интернету, оснащенность рабочих мест компьютерной техникой и внедрение медицинских информационных систем. Если говорить про республиканские медорганизации городов, областных центров и районных центров, то тут уже имеется полное оснащение интернетом и компьютерной техникой. Однако по объектам здравоохранения в отдаленных сельских районах есть проблемы — в министерстве это признают.

Как пояснил Бейбут Есенбаев, сейчас реализуется большой ГЧП проект по подключению отдаленных районов к интернету, соответственно, ИТ-инфраструктура медицинских объектов в отдаленных регионах будет доводиться до максимального уровня.

В настоящее время ИТ-инфраструктура медицинских организаций в РК выглядит следующим образом:

— 88,2% объектов здравоохранения подключены к интернету;

— 98,6% рабочих мест оснащено компьютерами;

— 86,3% объектов здравоохранения внедрили МИС.

«Что касается реинжиниринга бизнес-процессов — мы проводили очень детальную работу по обеспечению ИТ-инфраструктурой, переводу госуслуг в электронный формат. Но оказалось, что мы переводим в цифру то же самое, что было на бумаге, что неправильно. Я бы хотел сделать акцент на том, что нужно реинжинирить сами бизнес-процессы в здравоохранении. Это позволит нам правильно все оцифровать. Эту работу мы проводим с Центром цифровой трансформации МЦРИАП и с рабочими группами, в том числе — с разработчиками медицинских информационных систем», — добавил Бейбут Есенбаев.

О цифровизации столичного здравоохранения рассказала Ботагоз Касабек, руководитель Управления цифровизации и государственных услуг акимата г. Нур-Султан. Со стороны пациентов это, в первую очередь, приложение Damumed, где можно записаться к врачу, оформить его вызов, найти лекарства или пройти онлайн-консультацию. Сейчас в этой системе более 300 тысяч пользователей, порядка 40% активного населения столицы. Также активно работает ситуационный центр столицы.

«В ситуационном центре г. Нур-Султан сегодня организовано 40 пультов приема, три телефонных цифровых потока на 90 голосовых линий. У нас работает Call-центр на 10 диспетчеров, а 80 бригад скорой помощи оснащены коммуникаторами и GPS-трекерами. В целом цифровизация здравоохранения в Нур-Султане строится на нескольких пунктах. Это проект „Smart Help — доступный двор“ (управление шлагбаумами бригадой скорой помощи для доступа во вдоры), умные светофоры (для организации беспрепятственного проезда скорых), обратная связь в приложении Smart Astana, электронный паспорт здоровья, дистанционные консультации (в первую очередь, для консультирования пациентов о Covid-19) и 100-процентное обеспечение компьютерной техникой и интернетом объектом здравоохранения», — рассказала Ботагоз Касабек.

Она отметила, что медицинские учреждения Нур-Султана оснащаются камерами видеонаблюдения, доступом к сети интернет, компьютерами. Рассматриваются также планы по налаживанию каналов связи между больницами и поликлиниками. Это позволит реализовать в долгосрочной перспективе PACS-системы.

«На самом деле поезд цифровизации, который движется на полном ходу, уже не остановить. Это касается не только здравоохранения. Мы работаем со многими заказчиками по всему миру. И видим, что есть сторонники традиционного подхода — у них свои привычки, свой темп работы. И есть те, кто понимает, что пути назад нет. Такая картина будет везде, и здравоохранение, как и образование, кстати, будет наиболее сильно „страдать“ на пути к цифровизации, потому что это одно из наиболее ярких направлений социальной жизни людей», — отметил Султан Жакутов, заместитель директора по работе с ключевыми заказчиками, Dell Technologies.

Представители Dell рассказали о том, как гибридные рабочие места стоят на страже здоровья. Многие казахстанцы были вынуждены уйти на удаленку, и для поддержания здоровья необходимо, чтобы удаленные или гибридные рабочие места не несли ущерба здоровью, ведь в конечном счете все это усиливает нагрузку на здравоохранение. С презентацией по продуктам компании выступил Евгений Очеретный, младший специалист по клиентским решениям Dell Technologies.

«Мы знаем, как важно иметь правильное оборудование для удаленной работы. В Dell более 65% членов нашей глобальной команды работают в гибком режиме, поэтому вы знаете, что можете положиться на наш опыт в повышении производительности труда, где бы вы ни находились», — подчеркнул Евгений Очеретный.

В портфеле Dell сегодня есть все необходимое для создания эффективного и удобного рабочего места. Это, в первую очередь, рабочие станции OptiPlex Series All in Ones, OptiPlex 3090/7090 Ultra и OptiPlex Micro with AIO Stand, а также различные варианты монтажных креплений и комплектов, которые помогут создать удобное, хорошо организованное рабочее место без лишних кабелей.

Однако в целом цифровизация здравоохранения в Казахстане вызывает у экспертов серьезные вопросы. Пандемия четко обозначила проблемы, существующие в отрасли. В первую очередь — это электронный паспорт пациента и консолидация информации о нем в различных ИС. Зачастую данные о пациенте в электронных системах неактуальны, а иногда и вовсе не соответствуют действительности. Граждане также жалуются на невозможность записаться к профильным специалистам, минуя терапевта, к которому приходится дожидаться многочасовой очереди.

Интересно, что представители минздрава не видят проблем в текущей ситуации. Так, например, Гульнара Искакова, директор Алматинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения, отметила, что все медуслуги, включая и запись к врачам, оказываются в соответствии с приказами минздрава. Электронные системы работают, соответственно, пациентам необходимо проявлять солидарную ответственность — идти к врачу, когда того требует необходимость. А частные случаи возникают из-за низкой осведомленности самого пациента. Определенный процент недовольства, конечно, есть, но медпомощь оказывается в соответствии с приказами.

«За 16 лет, что мы развиваем электронное здравоохранение — с того момента, когда начаты работы по созданию центральных систем, связанных с информатизацией здравоохранения — работа, я считаю, провалена, — возразил представителям госорганов Виталий Ермоленко, руководитель проекта МедЭлемент. — На сегодняшний день у нас нет электронных паспортов здоровья вообще. На государственном уровне клиническая информация практически не собирается. Минздрав собирает статистику, собирает информацию по оказанным услугам, чтобы платить клиникам в рамках ОМС, но клинические данные по стране практически не собираются. Наши диагнозы, рецепты, данные осмотров хранятся в разрозненных частных системах. Это ведет к тому, что централизованно пациент не может получить данные о своей истории болезни в одном месте — желательно через eGov. Что касается бумаги — я сейчас больше сторонник того, чтобы в части первичной документации мы вернулись к бумажным носителям. Потому что отсутствие национального сервиса хранения клинической информации породило следующую проблему: у нас нет фискализации медицинских данных. Поскольку на государственном уровне медицинские данные не хранятся где-то в одном месте, нет ответственного за хранение и неизменность этих данных, никто не может гарантировать сохранность данных. Поэтому уход от бумажного документооборота сейчас преждевременен».

Амир Ержанов, председатель правления Международного альянса независимых ИТ-экспертов, высказал другое мнение: «По сути, госпрограмма по цифровизации была принята в 2017 году, и за эти годы мы многого добились. На самом деле идет большая работа. Пандемия цифровизацию подтянула. Да, на местах есть ошибки, они возникают. Но эти мелочи будут исправляться».

Бейбут Есенбаев тоже уверен, что на цифровую документацию переходить необходимо. При этом он согласился, что на республиканском уровне с точки зрения сбора клинических данных существуют недочеты.

«Но основная часть данных имеется. Да, изначальная цель сбора данных была в том, чтобы получить статистику и обеспечить финансирование отрасли здравоохранения. Эти системы создавались более 10 лет назад, у них была другая цель. Сейчас мы парадигму меняем — во главу угла ставится пациенто-ориентированность. Соответственно, те данные, которые будут теперь аккумулироваться на республиканском уровне, должны содержать сведения, которые нужны именно пациенту, и это правильно», — говорит Бейбут Есенбаев.

Одной из ключевых проблем, всплывших при переходе на цифровые рельсы, является тот факт, что цифровизация не упрощает работу докторам, а наоборот мешает. Об этом говорят сами пациенты. Нагрузка на медработников выросла, из-за необходимости заполнения различных электронных данных и бумажных бланков они не видят проблемы пациента. Кроме того, не везде работает принцип первичного ввода информации — отчасти из-за того, что ИС плохо сопряжены. Врачам часто приходится дублировать информацию.

«Разгрузить врача необходимо, чтобы он занимался лечением. У нас также слабая конкуренция в части медицинских информационных систем, рынок очень закрытый. Это влияет на качество ИС, их работу. Соответственно, у специалистов возрастает нагрузка», — считает Виталий Ермоленко.

Ему возразила Гульнара Искакова: «Конечно, врачи могут возмущаться. Но, я думаю, что это та категория сотрудников, которые не хотят открыто показывать свою работу. Ведь есть определенный индикатор работы врача. Даже в поликлинике врач должен отработать посещения на свою зарплату. Раньше было проще — достаточно внести посещение пациентом. Сейчас надо детально на каждого пациента заполнять информацию. Цифровизация помогает увеличить прозрачность работы врачей и улучшить качество. Да, конечно, есть сложности. Но идет работа над тем, чтобы была интеграция и единая система».

К слову, о единой базе данных о пациентах. Есть и оборотная сторона. Эксперты говорят, что врач может получить доступ к полной информации о пациенте, и не всегда это его пациент. Соответственно, вопрос конфиденциальности и защиты данных выходит на первое место. Эти вопросы тоже нуждаются в проработке. Но урегулировать их не удастся, пока данные о пациентах хранятся в разрозненных информсистемах, и никто не знает, что происходит с этими данными. При таком положении вещей крайне высок риск компрометации данных, либо их подлога.

«Я думаю, что пик этой двойной нагрузки на врачей мы прошли. В 2017 году, когда мы начали перевод документации в цифровой формат, было требование вести информацию и на бумаге, и в базах. Была очень большая нагрузка на медработников. Сейчас нормативно-правовая база позволяет большую часть документации вести только в электронном формате. Мы должны проводить работу, чтобы врачи не боялись работать только в цифровом виде. Это очень большой фактор, который нам нужно переломить», — отметил Бейбут Есенбаев.

Он добавил, что на медицинские информационные системы в РК потрачено за 2020 год порядка 1 млрд тг. Сейчас в Казахстане 40 различных медицинских систем, 16 из них активно работают. Проблема состоит в их интеграции и переносе данных из одной системы в другую.

«Эти системы, скорее всего, отвечают каждая за какое-то свое направление. Вероятно, имеет смысл создать интеграционную шину между ними. Чтобы работа в одной системе подгружала данные из других. Есть, например, опыт США, где интеграцию сделали страховые компании, которые заинтересованы в деньгах пациентов», — считает Султан Жакутов.

Как рассказала Гульнара Искакова, работа по интеграции идет. Она привела пример: при рождении ребенка в роддоме заносят информацию в ИС минздрава. Это видит ЗАГС и присваивает новорожденному ИИН. Органы ЗАГСа уже работают над тем, чтобы свидетельство о рождении выпускалось в электронном формате и появилось в личном кабинете у родителя, без необходимости посещения соответствующего учреждения. Впоследствии по этому ИИН удаленно можно оформить пособие на рождение или поставить ребенка в очередь в детский сад. И все это — не выходя из роддома.

«Существующие ИС минздрава создавались не за один год. Этот процесс шел 10-15 лет. Из года в год появлялись новые задачи и соответственно — новые информационные системы. Так и получилось, что для более-менее узких направлений у нас есть отдельные ИС. Все это, конечно, нужно собирать и интегрировать. Это так называемое ядро eHealth, которое мы начинаем реализовывать. На национальном уровне мы сейчас не поднимаем все клинические данные. Если бы мы это сделали, пациентам не пришлось бы ходить с бумажками. Именно эту задачу мы должны реализовать путем интеграции и создания единого ядра», — отметил Бейбут Есенбаев.

Базовые компоненты единого ядра будут созданы в этом году, а в целом ядро eHealth планируется запустить до конца следующего года. Разработчиком новой программы электронного здравоохранения выступает РЦЭЗ.

Виталий Ермоленко напомнил, что интеграционная шина, необходимая для связи ИС и поднятия клинических данных на верхний уровень, разрабатывается в Казахстане с 2015 года. По его данным, на эту работу потрачено более 20 млн долларов, и к настоящему моменту через нее нет ни одной интеграции.

«Все, кто в теме, об этом знают, но обходят вопрос. Сейчас началась третья итерация электронного здравоохранения. Создание новой шины, новое ядро — переписывание того, что было сделано и на что потрачены деньги. К сожалению, ситуация такова», — обращает внимание участников конференции Виталий Ермоленко. По его словам, важно, чтобы при реализации текущей программы были сделаны выводы о прошлых ошибках. Без этого будет сложно прийти к результату.

А вот Амир Ержанов считает, что сейчас надо не обмениваться взаимными претензиями о потраченных средствах, а поднимать цифровую культуру на местах — повышать цифровую культуру населения и медработников. Чтобы не было сопротивления «снизу». Его поддержала Гульнара Искакова, акцентировав внимание на пациентах: «Зачастую у нас пациенты просят „эту бумажку“. Может, она даже им не нужна, она просто успокаивает или дает пропуск к другому врачу. Тут надо работать с пациентами, чтобы переломить их мышление». Гульнара Искакова, однако, не уточнила, как быть пациентам, которые действительно без «этой бумажки» не могут попасть к врачам.

О том, что изменилось в системе здравоохранения страны за 21 месяц в условиях пандемии, рассказала Лейла Ишбаева, председатель Наблюдательного совета, Сеть первичной медицинской помощи ТОО «Салауатты Астана».

«Наша задача состоит в том, чтобы давать технарям правильное понимание бизнес-процессов. Того, как все должно быть организовано и автоматизировано, — говорит Лейла Ишбаева. — 21 месяц мы находимся в условиях пандемии. Если говорить о государстве, то максимальное количество трансфертов прошли за это время, это беспрецедентно. Было построено огромное количество ковидных стационаров с достаточно серьезным парком оборудования. Значительно усилена материально-техническая база. Но за эти месяцы мы получили снижение доступности медицинской помощи, отсутствие развития телемедицины вопреки ожиданиям. Надо сказать, что эта тенденция четко прослеживается во всем мире. Но проблема не только технологическая — она связана с нормативно-правовой базой. Мы не смогли правильным образом составить оферты, которые бы узаконили проведение телемедицинских консультаций и закрепить права, обязанности и ответственность сторон. Да, в наших информсистемах появились телемедицинские услуги, и они даже показывают определенный рост. Но, к сожалению, если погружаться в суть вопроса, они являются большой зоной риска. Нам нужно работать по этому вопросу более активно, что мы и делаем».

Она также высказалась о том, какая ситуация складывается в сельском здравоохранении. Это наилучшее поле для внедрения услуг телемедицины ввиду ограниченного доступа к квалифицированным специалистам в регионах. Однако после запуска проекта в Алматинской области в «Салауатты Астана» столкнулись с тем, что скорость интернета не позволяет ни вести трансляцию, ни передавать данные онлайн — то есть, консультации фактически невозможно проводить.

Получается, что развитие телемедицины, на которую возлагались большие надежды, сейчас стоит под вопросом. Однако есть шанс, что ситуация начнет меняться — в эту сферу пришел весьма крупный игрок, который способен повлиять на развитие событий. Речь идет о «Казахтелекоме». На PROFIT Healthcare Day 2021 выступил Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», который поделился планами компании по развитию телемедицины.

«Для нас большим приоритетом является развитие среды для цифровых взаимодействий. Во время пандемии в прошлом году мы сделали очень много цифровых путей. Медицинские сервисы, которые мы начали развивать, это не просто соединение нескольких телефонов для общения. Это создание площадки для полноценной работы системы. У нас появилась площадка IMedicus, где уже сегодня работает порядка 300 врачей по 66 специализациям. На площадке оказано более 120 тыс. дистанционных консультаций. Мы будем и дальше развивать этот рынок. Это часть той экосистемы, которую строит Казахтелеком сегодня», — рассказал Куанышбек Есекеев.

Кроме того, в рамках проекта «250+» предполагается создание инфраструктуры для доступа к высокоскоростному интернету в селах с численностью жителей 250 и более человек, преимущественно на базе подключений к оптоволоконным линиям, прокладываемым АО «Казахтелеком». Эта работа активно идет, поэтому проникновение телемедицины в регионы наверняка не за горами.

Стоит отметить, что пандемия спровоцировала взрывной спрос на онлайн-консультации во всем мире: в США рост в 30 раз с начала 2020 года, в Китае — в 10 раз, до 2 млн в месяц. Объем глобального рынка телемедицины в 2019 году оценивался в 51,3 млрд долларов, а уже к 2024 году он должен достигнуть 116 млрд долларов. О том, как проект IMedicus будет развивать рынок РК и какие возможности уже сегодня есть в системе, рассказал Султан Есенгожин, управляющий директор ТОО «IMedicus».

IMedicus — одна из первых компаний на рынке телемедицины в Казахстане. Онлайн консультации проводятся с помощью сайта Teleklinika.kz и мобильного приложения IMedicus для iOS и Android. Дежурные врачи сервиса отвечают в течение трех минут, кроме того, узкопрофильные специалисты консультируют по предварительной записи 24/7 из любой точки мира. Среди возможностей сервиса — оказание помощи без выезда к пациенту в присутствии медсестры или после очного приема, сохранение истории онлайн-консультаций, удаленный контроль состояния пациентов. Система способна обработать до 1 млн запросов в сутки, 100 тыс. консультаций.

Уже сейчас к услугам сервиса на абонементной основе могут обратиться абоненты Кселл/Activ и Казахтелеком. В ближайшем будущем планируется дань доступ и абонентам Tele2. Также пользователи могут обратиться с запросом на разовые консультации. Компания также предлагает свои услуги как дополнение к пакету традиционного медицинского страхования.

Тему о том, что же делать в сложившихся условиях, продолжил Анатолий Свищев, генеральный директор InformConsulting. Он представил свое видение проблемы и пути решения. «Локдаун цифровизации здравоохранения. Как запустить цифровую трансформацию в отрасли?» — на этот вопрос постарался ответить Анатолий.

Компания InformConsulting работает на рынке уже более 17 лет, ее решения используются во всех регионах Казахстана и в трех странах Центральной Азии. InformConsulting занимается разработкой информационных систем — среди них такие, как разработка для службы крови, проект для диспансерного учета и ведения больных с ВИЧ, проекты по мониторингу эпидситуации по гриппу и др. Компания также поставляет программное обеспечение для заказчиков, занимается информационной безопасностью и аутсорсингом ИТ-инфраструктуры. В пандемийное время выяснилось, что платформа интероперабельности и паспорт здоровья РК не работают, обмен информацией между МИС невозможен. В целом вся система здравоохранения оказалась в хаосе. По итогам произошедшего компания кардинально пересмотрела планы работы на 2020–2021 годы.

«Сейчас отрасль ИТ-здравоохранения зарегулирована и неэффективна. На казахстанский рынок выходят транснациональные компании, крупные зарубежные компании. Но это пугает, потому что выбор той или иной платформы для здравоохранения приведет к 10-15 годам работы на ней. Это нужно учитывать и осознанно подходить к выбору тех или иных решений, — предупреждает Анатолий Свищев. — Пока мы все боролись за место под солнцем, а минздрав делал свои решения, пациенты выбрали собственный путь. И роль телемедицины взяли на себя мессенджеры — граждане там получали консультации. Те же мессенджеры стали играть большую роль в сборе информации и принятии управленческих решений в госорганах. Сегодня в нашу жизнь также плотно вошли видеоконференции — и все это зарубежные платформы. АО „НИТ“ планирует разработать свою видеоконференц-систему, но когда ее реализуют, еще вопрос. А население тем временем все больше доверяет Instagram, Facebook, YouTube и т. д. — там люди ищут информацию, консультируются, занимаются самолечением, что хуже всего. Так как же запустить цифровую трансформацию в здравоохранении? Мой посыл ко всем участникам рынка, госструктурам, медорганизациям: хватит выдумывать велосипед! Давайте брать готовые решения. Да, за них нужно платить. Но сложившуюся ситуацию надо как-то менять», — призывает Анатолий Свищев.

Для минздрава, на его взгляд, применимы пять пунктов, на которые нужно обратить внимание:

— Единая точка обмена информацией с МИС, которой по сей день нет.

— Рабочий сервис Smart Bridge — это тот продукт, через который должны проходить все интеграции и взаимодействия между ГО. Его запускают, но может стать узким местом. Если произойдет сбой, мы останемся без здравоохранения и госуслуг. Надо проработать такие случаи.

— Мессенджеры: давайте не будем тратить безумное количество денег, а заключим меморандум с тем же Telegram. Это открытая платформа. Давайте локализуем его на казахстанский рынок и будем пользоваться. Боты для госуслуг у нас есть давно, но надо же понимать точку, откуда идет интеграция.

— Идентификация медперсонала. То, что сейчас происходит с цифровыми ключами, которые хранятся на флэшке, врачи подписывают ими протоколы и авторизируюся — все это надо менять. В «грязной» зоне врач не может идентифицировать себя биометрией из-за защитного костюма. Надо менять концептуальный подход к идентификации врача, чтобы ему было удобно.

— Рабочая площадка для взаимодействия разработчиков с минздравом — это боль многих поставщиков МИС.

Анатолий Свищев добавил, что все вышеперечисленное без инфраструктуры реализовать невозможно. Необходимо ее постепенно выстраивать, обращаясь к опыту экспертов. Аналогичное мнение в ходе конференции высказывал и Виталий Ермоленко — по его словам, в том случае, когда уже ясно, что реализуемый проект буксует, госорганам надо призывать опыт экспертов, разработчиков, отечественных ИТ-компаний, а не пытаться выдавать обществу недействующие по факту системы.

Тем не менее, есть и положительные истории про цифровое здравоохранение. Так или иначе, процесс движется, возможно и не так быстро, как нам бы хотелось. Так, например, Гульнара Искакова рассказала о цифровизации системы здравоохранения Алматы. Она подробно остановилась на новых инструментах цифрового администрирования города, которые приобрели особую актуальность в условиях пандемии и значительно помогли городу в острый карантинный период. Среди них — система анализа режима карантина на основе данных мобильных операторов связи, система анализа вызовов машин скорой помощи, система анализа локализации объектов здравоохранения и определения шаговой доступности ПСМП, а также централизованное хранилище радиологических снимков из общегородской лабораторной сети.

Кейсом по созданию умного госпиталя на базе ДГКИБ поделился Данияр Садыков, заведующий отделением филиала детской городской клинической инфекционной больницы (Алматы). Когда пациент поступает в приемный покой, ему открывают электронную историю болезни, куда вносятся все инструментальные исследования, лабораторные данные и т. д. У врача доступ к данным осуществляется через планшет. В клинике внедрена система круглосуточного мониторинга за состоянием пациентов, все палаты оснащены обратной связью, действует система управления и контроля доступа в помещения. «У нас на деле внедрен принцип безбумажной работы. Я знаю, что сейчас многие стационары города начали переходить на такую систему ведения больных», — говорит Данияр Садыков.

Амир Ержанов, председатель правления Международного альянса независимых ИТ-экспертов, рассказал о цифровой трансформации судебной экспертизы и пилотном проекте, который был реализован в Алматы. Пилот проведен на новом КВИ-морге в Институте Судебных Экспертиз по г. Алматы. Он реализован при помощи частных инвестиций, международных и отечественных компаний. Проект представляет собой комплексную систему, состоящую из модульных программных комплексов и специализированного оборудования.

Галымжан Габдрешов, ученый, изобретатель, PhD, представил уникальный проект, разработанный для незрячих — «комбайн для подписи». Суть проекта состоит в том, чтобы дать незрячим людям возможность подписывать документы. В силу их особенности у таких людей существуют проблемы с оформлением тех или иных документов, банковскими услугами и т. д. В качестве решения ученый предлагает специальный комбайн (киоск), который в пошаговом и автоматизированном режиме совместно с незрячим разрабатывает его уникальную подпись с учетом присущих человеку характеристик его почерка, а также желаемых комбинаций Ф.И.О. и данных. Затем тактильные образцы подписи распечатываются на высокоточном промышленном принтере, и пользователь выбирает из них понравившийся ему. После этого принтер распечатывает выбранный вариант трафарета личной подписи для незрячего.

А о том, как ИТ в медицине выглядит глазами аутсорсера, поведал Алексей Белимов, руководитель ТОО «IT Support Group». Алексей представил несколько кейсов, из которых ясно, каким образом можно оптимизировать работу ИТ-служб, в частности — в медучреждениях. «ИТ-система — это нервная система бизнеса, неотъемлемая часть любой сферы. Без ИТ мы не сможем дальше идти», — говорит Алексей Белимов. Именно поэтому он призвал внимательнее подойти к вопросу организации ИТ-инфраструктуры в медучреждениях.

Вместо итогов

Как и всегда при обсуждении столь серьезных тем, итоги подвести сложно — даже до промежуточных результатов нам еще очень далеко. Очевидно, что в системе здравоохранения Казахстана все негладко. А цифровизация внесла еще большую сумятицу в эту сферу. «Нельзя автоматизировать хаос, вы получите просто автоматизированный хаос» — это выражение лучше всего характеризует происходящее сегодня. И единственным, пожалуй, положительным моментом прошедшей конференции можно отметить большое число неравнодушных представителей этой сферы, ИТ-шников и бизнеса, которые бьются за то, чтобы хаос не стал апокалипсисом.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Healthcare Day 2021.

Презентации и выступления спикеров доступны на официальном сайте PROFIT Healthcare Day 2021.

Видеозапись конференции: