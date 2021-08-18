Растет нагрузка на Телемедицинский центр Алматы

В Алматы второй год подряд с помощью видео- и аудиосвязи медики контролируют состояние тех, кто лечится от COVID-19 на дому.

В Алматы второй год подряд с помощью видео- и аудиосвязи медики контролируют состояние тех, кто лечится от COVID-19 на дому. О работе своих коллег в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказала исполняющая обязанности руководителя Телемедицинского центра города Алматы Жулдыз Бауыржанкызы.

Врачи Алматинского телемедицинского центра ежедневно принимают около 5 тыс. звонков от жителей мегаполиса и совершают почти 57 тыс. исходящих на номера алматинцев, проходящих лечение. По словам Жулдыз Бауыржанкызы, они работают в круглосуточном режиме и общаются с пациентами с помощью видео- и аудиосвязи.

«Телемедицинский центр Алматы был создан в сентябре прошлого года на базе Центральной городской клинической больницы. На сегодняшний день в среднем медики проводят около пяти тысяч дистанционных консультаций ежедневно, в сутки созваниваемся два раза — утром и вечером. В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также не допустить перегрузки системы здравоохранения», — сообщила Ж. Бауыржанкызы.

После осмотра и проведения необходимых исследований врачи скорой помощи или поликлиники принимают решение о госпитализации пациента или возможности прохождения лечения на дому. В последнем случае больной с COVID-19 переходит под наблюдение врачей Центра телемедицины и поликлиники. В случае выявления симптомов ухудшения самочувствия врач принимает решение о проведении очного осмотра пациента на дому или оказании экстренной медицинской помощи. Кроме того, врачи центра следят за состоянием здоровья горожан, прошедших вакцинацию.

«При входящих звонках от жителей Алматы по вопросам получения медицинской помощи при подозрении на COVID-19 специалисты принимают актив, по территориальности проживания жителя передают в поликлиники для дальнейшего оказания медицинской помощи, а также проводят консультацию по вопросам вакцинации», — добавила и. о. руководителя Телемедицинского центра Алматы.

Она напомнила номера телефонов Телемедицинского центра в Алматы: 1312 с мобильного телефона и 300-05-05 с городских номеров.

Напомним, что на сегодняшний день в Алматы под наблюдением специалистов Телемедицинского центра находятся 13 134 пациента, из них 41 пациент после стационара. Всего на наблюдение взяты 78 469 пациентов с впервые выявленным КВИ, из них после стационара 3 348. В день обрабатывается свыше 4 720 исходящих и входящих звонков, и в настоящий момент центром было обслужено 81 375 входящих и 609 920 исходящих звонков.

Жулдыз Бауыржанқызы добавила, что нагрузка на Телемедицинский центр Алматы по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась в 3-4 раза. Если в июне фиксировалось порядка 3 021 входящего обращения и 53 196 исходящих, то на середину месяца с 1 по 16 августа входящих обращений было 14 262, исходящих — 56 733.

Спикер добавила, что консультации проводят врачи разных профилей. Среди них: врачи общей практики, врачи-инфекционисты, терапевты, кардиологи, гинекологи, реаниматологи и другие. В настоящее время посменно в Телемедицинском центре работают 76 сотрудников.