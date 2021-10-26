В Казахстане появятся электронные ЦОНы

На правительственном часе в мажилисе Багдат Мусин, глава МЦРИАП, рассказал о планах по выводу госуслуг на внешние платформы, а также о внедрении мобильного приложения, которое заменит ЦОНы.

Первые примеры этого — возможность оформления авто в мобильных приложениях банков — дали хорошие результаты. Вывод госуслуг на внешние платформы дал эффект значительной оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. В этом случае нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю авто, так и продавцу, ожидать в очереди и т. д.

Только в январе 2021 года услуга по регистрации/перерегистрации автотранспорта оказана 104 468 раз, из них онлайн в приложении банков (Kaspi, Halyk) подано 5% заявок (6816). По итогам сентября 2021 года регистрация/перерегистрация автотранспорта составила 167 561, онлайн оформление увеличилось до 36% (63 057 заявок).

В 2021 году в целях реализации концепции «Слышащего государства» изменился подход к работе госорганов с обращениями граждан. Раньше было много различных каналов для подачи обращений, чиновники могли отписывать запросы друг другу, существовала неудобная система подачи исков в суд. Казахстанцам приходилось бегать по инстанциям и собирать кипу различных документов. Решить эти вопросы помогает созданная система электронных обращений «e-Otinish». Это единая информационная система для всех обращений граждан, которые рассматриваются в рамках вступившего в силу Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК). «e-Otinish» позволяет отслеживать и контролировать ход обращения и в случае неудовлетворительного ответа обжаловать ответ госоргана.

Одним из нововведений является формат работы ЦОНов — получение услуг без физического посещения, только по видеозвонку, что в дальнейшем позволит разгрузить очереди.

Кроме того, в сентябре текущего года определен перечень государственных услуг, оказываемых в пилотном режиме посредством мобильного приложения «ЦОН». Выработан также соответствующий алгоритм приема документов при оказании государственных услуг. Пилотный проект уже действует в четырех регионах — Акмолинская, Костанайская, Кызылординская и Павлодарская области.

«Эти меры позволят нам отойти от так называемого „узкого горлышка“, когда для получения госуслуг используется только портал электронного правительства, что является неприемлемым с учетом требований времени. Уже скоро казахстанцы смогут пользоваться мобильным приложением „ЦОН“. В сентябре был утвержден список госуслуг, которые в пилотном режиме будут доступны через приложение. На первом этапе 24 оператора в четырех регионах через видеозвонок будут предоставлять госуслуги гражданам. Это совершенно новый формат работы ЦОНов», — отметил Багдат Мусин.

Уже разработан основной функционал приложения, состоящий из профиля клиента, сервиса по бронированию очереди, сервиса по получению талона с помощью QR, сервиса по получению государственных услуг посредством видео-звонка, списка отделений (режим работы, загруженность отделов, адрес), гида (ответы на часто задаваемые вопросы) и контактной информации. Функционал со временем будет увеличиваться.

Министр привел примеры возможностей мобильного приложения «ЦОН»:

— Проведение QR-оплаты, что исключает необходимость ожидать очереди в кассы;

— Реализация SMS-уведомления о смене прописки. При прописке граждан собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал, а гражданин, которого выписали, также получит соответствующее сообщение. Сервис позволяет предотвратить регистрацию посторонних лиц и предупредить граждан о снятии с прописки.