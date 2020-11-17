Перерегистрировать автомобиль можно будет в мобильном приложении

В рамках цифровизации разрабатываются новые услуги для автовладельцев.

Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало дорожную карту по расширению перечня электронных услуг, оказываемых МВД. Среди них — запуск на портале электронного правительства нового сервиса по получению справки о наличии или отсутствии зарегистрированного за гражданином транспорта, а также проверке истории транспортного средства. Об этом рассказал Серик Жусупов, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК, в ходе онлайн-брифинга, посвященного автоматизации и цифровизации оказания госуслуг органами внутренних дел.

«Мы планируем расширить случаи регистрации и перерегистрации транспортных средств через портал электронного правительства. Такая возможность будет предоставлена для юридических лиц, владельцев мототранспорта, владельцев прицепов. Проект находится на стадии завершения», — рассказал Серик Жусупов.

Кроме того, МВД совместно с банками второго уровня и комитетом государственных услуг МЦРИАП проводит работу по созданию приложения, с помощью которого можно будет перерегистрировать транспортное средство. А на портале eGov предполагается реализовать сервис по замене свидетельства регистрации ТС в случае его утери или кражи.

Некоторые пояснения в процесс цифровизации госуслуг внес и Багдат Мусин на сегодняшнем заседании правительства. По его словам, Казахстан будет следовать международной практике по выводу госуслуг на популярные интернет-платформы.

«Решается проблема по принципу Парето, 20 на 80, а именно — на системной основе проводится оптимизация самых популярных у населения госуслуг. Например, в спецЦОНы ежегодно обращается более трех млн человек. Возникают большие очереди. Несмотря на то, что регистрация авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОН и тратят несколько часов. По новому процессу, после того, как покупатель переводит деньги на счет покупателя, владелец авто сразу меняется. Буквально сегодня такой удобный сервис в пилотном режиме выведен в мобильное приложение Kaspi», — рассказал Багдат Мусин. Он добавил, что в спецЦОНах останутся только услуги по выдаче водительских удостоверений.