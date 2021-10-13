На новый проект по цифровизации потратят 2,2 трлн тенге

МЦРИАП представило нацпроект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

12 октября на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, состоялось рассмотрение национальных проектов, разработанных министерствами Казахстана. С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, образования и науки — Асхат Аймагамбетов, здравоохранения — Алексей Цой, информации и общественного развития — Аида Балаева, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

О том, как будет развиваться цифровизация в стране, рассказал Багдат Мусин. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует реализацию нацпроекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Проект будет реализован в 2021–2025 гг., его общая стоимость составит 2,2 трлн тенге. Большую часть большая часть средств на нацпроект планируется выделить из государственного бюджета (1,4 трлн тг.). При этом, непосредственно на цифровизацию и инновации выделят 587,8 млрд тг., а на науку — 832,9 млрд тг. Оставшиеся 800,2 млрд тг. привлекут из средств частных инвесторов: на цифровизацию — 741,7 млрд тг., на науку — 58,5 млрд тг.

В рамках реализации нацпроекта планируется достигнуть следующих показателей:

— повысить уровень проникновения сети интернет с 91% до 95%;

— снизить время оказания госуслуг с девяти дней до пяти минут;

— обеспечить онлайн учет 50% данных, требуемых от бизнеса;

— повысить уровень транзитных данных от общего трафика Азия-Европа через территорию Казахстана с 3% до 8%;

— доведение ИТ-экспорта до $500 млн;

— увеличение объема инновационной продукции до 2,5 трлн тг;

— достижение 65 места в Глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ «Качество НИИ»;

— обеспечение 50% частного софинансирования проектов коммерциализации.

Национальный проект состоит из 10 направлений и 208 мероприятий, разделенных по двум блокам.

Цифровая трансформация:

— цифровая трансформация услуг за 5 минут (316,4 млрд тг. из бюджета);

— развитие IT-отрасли (11,3 млрд тг. из бюджета);

— слышащее и эффективное государство (7,7 млрд тг. из бюджета);

— цифровые инструменты для комфортной жизни (19,9 млрд тг. из бюджета);

— развитие технологического и инновационного бизнеса (208 млрд тг. из бюджета; 46,5 млрд тг. — частные инвесторы);

— обеспечение качественного интернета и информационной безопасности (24,1 млрд тг. из бюджета; 659,2 млрд тг. — частные инвесторы);

Наука:

— укрепление кадрового потенциала, «в центре внимания ученый» (39,5 млрд тг. из бюджета);

— повышение конкурентоспособности научной экосистемы (21,1 млрд тг. из бюджета);

— повышение вклада науки в развитие страны, т. е. применение принципа «наука-производство-бизнес» (771,4 млрд тг. из бюджета; 58,5 млрд тг. — частные инвесторы);

— совершенствование администрирования науки (0,79 млрд тг. из бюджета).

«По направлению „Услуги за 5 минут“ упор делается не на автоматизацию госуслуг, а на автоматизацию жизненных ситуаций до 80%, из них 50% станут проактивными к 2025 году. Также госуслуги на смартфонах будут доступны на 100%», — пояснил Багдат Мусин.

Основной задачей по направлению «Развитие ИТ отрасли» является привлечение 500 млрд тг инвестиций ежегодно с 2025 года, экспорт ИТ решений — $500 млн в год, создание 100 тыс. рабочих мест, а также получение 1% дохода от мирового оборота криптоиндустрии и создание DataHub, который сможет оказывать услуги для соседних государств. Кроме того, министр сообщил, что к 2025 году будут проложены Транскаспийская ВОЛС и Национальная гипермагистраль Запад-Восток. А для транзита и хранения международного трафика должны быть созданы два ЦОДа не ниже TIER III. В результате на Казахстан будет приходиться порядка 8% транзита данных от общего трафика Азия-Европа (3% в настоящее время).

Задача по «Слышащему и эффективному государству» направлена на снижение объема документооборота и учет данных отраслей в цифровом формате на 50%. Открытость государства за счет диалога с гражданами и оценки работы госорганов через смартфоны.

В результате реализации направления «Внедрение цифровых инструментов для комфортной жизни» планируется заполнение паспортов здоровья клиническими данными на 100%, внедрение и использование цифровых трудовых договоров, развитие цифрового контента в образовании.

«Развитие технологического и инновационного бизнеса позволит сократить электропотери, осуществлять цифровой экомониторинг, перевести налоговое и таможенное администрирование в цифровой формат, обеспечить прозрачность субсидирования. Венчурное финансирование, программы бизнес-инкубирования в регионах, а также фонд соинвестирования будут направлены на достижение объема инновационной ценной продукции до 2,5 трлн тг», — проинформировал министр.

50% частного софинансирования проектов коммерциализации будет реализовано путем централизации и распределения средств недропользователей на НИОКР, наука-производство-бизнес, конкурсов на коммерциализацию РННТД.

Достижение 65 места глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Качество НИИ» планируется за счет прямого финансирования научно-исследовательских институтов, обновления оборудования лабораторий НИИ на 30%, национальной подписки к международным БД.

По направлению «Качественный интернет и информационная безопасность» планируется довести уровень проникновения сети интернет до 95% за счет следующих инструментов:

— обеспечение населения качественным интернетом;

— внедрение 5G в областных центрах и городах республиканского значения;

— защита персональных данных.