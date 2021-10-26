МВД намерено использовать Искусственный интеллект

Предсказательная аналитика поможет принимать профилактические меры для предотвращения преступлений.

В деле охраны общественного порядка важным звеном является центр оперативного управления. Туда стекается вся оперативная информация, как с камер видеонаблюдения, так и с приложения 102. А учитывая, что в ЦОУ выводятся камеры с перекрестков, школ, ТРЦ, парков, вокзалов, аэропортов, назрела необходимость в их модификации. О перспективах на брифинге в СЦК рассказал заместитель главы МВД Сакен Сарсенов.

Он подчеркнул, что уже ведутся работы по включению функции аналитики в систему ЦОУ. Например, для оперативного выезда полиции на место происшествия предусмотрена функция автоматического определения ближайшего свободного патруля.

«Здесь максимально исключен человеческий фактор, система сама будет анализировать, проверять загруженность патрулей и ставить им задачу. На основе исторических данных планируется реализовать предсказательную аналитику по преступлениям и правонарушениям на заданной территории. Система будет строить прогноз на будущий период и выводить рекомендации по принятию профилактических мер для предотвращения преступлений в потенциально опасных районах.

«Что это значит? К примеру, известно, что квартирные кражи чаще всего совершаются в период праздников, отпусков и летних каникул. Предсказательная аналитика ЦОУ не только покажет, что в определенных районах в определенный период прогнозируется увеличение квартирных краж, но и выявит другие неявные причинно-следственные связи. И основываясь на полученных прогнозах, мы будем принимать профилактические меры», — подчеркнул спикер.

В текущем году полиция перешла на новый формат взаимодействия с населением в борьбе с преступностью и правонарушениями: запущена омниканальная система приема сообщений граждан, которая взаимодействует с ЦОУ. В систему входит мобильное приложение «102» с кнопкой экстренного видеовызова. Пользователь может отследить в реальном времени движение выехавшего патруля. Для отправки сообщений о правонарушениях есть раздел «Сообщить о происшествии», где пользователь может прикрепить фото и/или видеоматериалы. В скором времени в приложении появятся некоторые госуслуги МВД и часто запрашиваемая информация о деятельности полиции.

Мобильное приложение «102» доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket. Его скачали более 45 тыс. пользователей. Поступило и обработано порядка 62 тыс. экстренных вызовов, более 7,2 тыс. сообщений о правонарушениях, при помощи мобильного приложения через мессенджеры и чат-боты обработано около 24 тыс. обращений.

«Все эти мероприятия преследуют важную цель — обеспечить прозрачность деятельности каждого полицейского в нашей стране. Чтобы у него не было возможности прикрыть правонарушителя и остаться безнаказанным. Но кроме этого, прозрачность и автоматизация всех процессов позволят исключить волокиту, необоснованное затягивание и закрытие дел, и упростят множество процессов, которые влияют на качество работы полицейских. Это обеспечит качественно новый развития казахстанской полиции, повысит доверие наших граждан и станет еще одним фактором, влияющим на снижение количества преступлений и правонарушений», — отметил Сакен Сарсенов