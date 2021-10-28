Глава государства поставил задачу прекратить «обман потребителей».

27 октября Касым-Жомарт Токаев посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge», а также провел заседание комиссии по цифровизации, в ходе которого он вновь высказал недовольство качеством интернета и связи в стране.

«Для многих уже стало нормой продавать „кота в мешке“. Рекламируются одни параметры интернета, а по факту предоставляются совершенно другие, и не в сторону улучшения. Расхождения, по моим данным, даже в столице, может достигать 40-50%. Этот, по сути, обман потребителей, и эта практика должна быть решительно прекращена. Поручаю правительству законодательно регламентировать административный состав и санкции за такого рода нарушения. Мы постоянно говорим почти о стопроцентном охвате всех населенных пунктов на территории Казахстана. Давайте разберемся, на самом деле это существующая практика или нет? Или выдаем желаемое за действительное?» — задался вопросом Президент.

Другой важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение безопасности персональных данных.

«Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры означает и ответственность за ее безопасность, то есть — качественную правовую и физическую защиту персональных данных. Это касается не только систем государства, но и цифровых экосистем, которые тесно интегрированы с государством. Правительству следует разработать пакет законодательных изменений по ужесточению ответственности за потерю или кражу персональных данных граждан», — сказал Президент.