Операторам повысят штрафы за плохой интернет

С начала 2021 года мобильных операторов уже оштрафовали 92,1 млн тенге.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе правительственного часа в мажилисе доложил о том, как проходит работа по проблемы с качеством интернета. В Казахстане утверждены минимальные параметры качества услуг связи (3G — 1 Мб/сек, 4G — 1 Мб/сек, для фиксированного интернета — не менее 70% от указанной скорости тарифа).

В ряде населенных пунктов РК выявлены проблемы с качеством интернета. В этой связи проводится работа по повышению скорости и качества: активно идет замена технологии FWA на 3G/4G, а также замена 2G на 3G/4G. На сегодняшний день улучшено качество в 502 населенных пунктах из 621, запланированных на 2021 год.

А в случае некачественного предоставления услуг сотовые операторы привлекаются к административной ответственности. С начала 2021 года было проведено 408 проверок и выставлены штрафы на сумму 92,1 млн тенге. Кроме того, министр отметил, что благодаря поддержке депутатов инициированы поправки в КоАП в части увеличения штрафов связи за некачественное предоставление услуг связи — со 100 МРП до 1000 МРП.

В целом обеспечение населения повсеместным доступом к интернету является важной задачей. В 2020 году МЦРИАП реализовало два масштабных проекта — «ВОЛС на село» и «250+» — по созданию инфраструктуры для доступа к широкополосному мобильному интернету в селах.

Проект «ВОЛС на село» обеспечил интернетом 3718 госорганов и бюджетных организаций в 1257 селах страны, проведено 20 000 км оптики. Услугами ШПД обеспечены все 4 137 СНП с численностью населения 250+. Из 6459 населенных пунктов Казахстана широкополосным доступом к интернету обеспечены 5214 сел, 88 городов и 30 поселков городского типа.

На сегодняшний день 1178 СНП с суммарным населением 127 тыс. человек остаются вне охвата мобильным ШПД. Из них 561 СНП будет обеспечен ШПД операторами связи в период до 2024 года за счет налоговых льгот.

Вместе с тем, на территории страны планируется развертывание негеостационарных спутниковых систем. Они станут функциональным дополнением существующих сетей операторов связи, позволяя им расширять зоны покрытия. Министерство также прорабатывает вопросы сотрудничества с операторами НГСО, в том числе — со SpaceX, OneWeb и SES.