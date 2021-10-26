Багдат Мусин рассказал о причинах недоступности электронного правительства.

В ходе правительственного часа в мажилисе Багдату Мусину, главе МЦРИАП, был задан вопрос о причинах постоянных сбоев на eGov и на сайтах госорганов. Напомним — последний сбой произошел 22 октября — недоступными оказались сайты министерств и акиматов.

Цифры по простоям привел Павел Казанцев, депутат парламента. По его информации, за девять месяцев текущего года общее время ожидания электронных услуг составило 482 часа.

«Министерство внутренних дел (это документирование граждан) — 75 часов, министерство здравоохранения — 29 сбоев, 48 часов простоя, министерство юстиции — 11 часов и так далее. Это время наши граждане прождали в очередях в ЦОНах. Уважаемые представители отраслевых министерств, огромные деньги выделяются. Неужели этих денег недостаточно, чтобы бесперебойно работали системы? Да, их много, но вы же понимаете, что это наши граждане. А потом мы удивляемся, почему они высказывают возмущения. Возмущения справедливые, потому что сбой в отдельных системах достается ЦОНам, а вина на самом деле находится совсем в другой точке. Каждому госоргану нужно прописать соответствующие рекомендации, — высказался Павел Казанцев.

Глава МЦРИАП ответил, что сегодня 96% госуслуг выведены в госкорпорацию «Правительство для граждан», и каждая услуга предоставляется за счет интеграции с информационными системами. И когда по какой-то из услуг нужно вносить изменения, по обновления может произойти сбой, что ведет к остановке работы ЦОНов.

«Это на самом деле из-за того, что мы обслуживаем эти 400 информационных систем, и каждая по разным технологиям реализовывается. В интеграционных механизмах через портал электронного правительства иногда может измениться какой-то процесс, какой-то сервис, а интеграция не заработала, и мы „откатываемся“ на прежние рельсы. Когда было 30-50 услуг в ЦОНе, легче было держать систему, которая работает стабильно в рабочие дни. Но сейчас, когда услуг много и каждый госорган просит что-то в срочном порядке изменить, мы начинаем некоторые обновления проводить в будние дни, и это является причиной», — разъяснил министр.

Он добавил, что планируется изменить существующую схему работы — постепенно все эти 400 информационных систем переведут на единые технологии, чтобы было легче их сопровождать и отвечать за работоспособность.