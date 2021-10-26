У всех вице-министров по цифровизации появится KPI

Показатели планируется утвердить уже до конца года, чтобы система оценки заработала в 2022 году.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в рамках правительственного часа в мажилисе выступил с докладом о работе по повышению доступности государственных услуг.

По словам Багдата Мусина, качество предоставления государственных услуг является одним из важнейших приоритетов. В рамках контроля качества госуслуг МЦРИАП проводит ежегодную оценку эффективности деятельности центральных государственных органов по электронным государственным услугам. Согласно действующей методике, оценка ЦГО по электронным госуслугам проводится с учетом перевода государственных услуг в электронный формат, эффективности автоматизации госуслуг и учета сбоев информационных систем, которые повлияли на доступность электронных услуг.

«Сегодня в Казахстане имеется порядка 400 информационных систем, которые находятся на балансе различных ведомств. По их функционированию или не функционированию каждый госорган несет ответственность. В каждом ведомстве сегодня на балансе есть информационные системы, и они в целом направлены на автоматизацию бизнес-процессов. После того, как система автоматизирует ведомственные процессы, она подлежит интеграции. Но есть госуслуги, по которым от граждан все еще требуется хождение по нескольким кабинетам или надо приходить в ЦОН. Технологии, которые используют разные госорганы, устарели и подлежат модернизации. Или же отсутствует бюджет на этот год, на следующий год надо закладывать, чтобы интегрироваться, также неактуальность баз данных. Эта проблема самая актуальная, потому что приходится сверяться с архивами или запрашивать у человека бумажные архивы, чтобы перезалить эту информацию», — отметил министр.

Одной из мер, которая поможет в решении поставленных задач по повышению качества госуслуг, станет ответственность, которую установят для цифровых вице-министров в каждом госоргане. То есть, у вице-министров по цифровизации появится KPI.

«Это работоспособность информационных систем, автоматизация госуслуги не по принципу просто автоматизировали и галочку поставили, а сколько этой услугой пользуется граждан. Должно быть 90% пользователей госуслуг через онлайн-формат. Мы эти KPI утвердим до конца года, и со следующего года будут показывать эффективность или неэффективность того или иного госоргана», — рассказал Багдат Мусин.

Координация проекта закреплена за МЦРИАП. Через такие механизмы министерство намерено «подтягивать» госорганы и выводить на должный уровень качество сервиса.

«Сегодня есть такая ситуация, когда один госорган слишком хорошо автоматизирован, а другой стоит, у него архивы не оцифрованы. Если брать общий срез, то страна отстает, и есть необходимость, например, предоставлять трудовую книжку. Когда я пришел и начал работать над госуслугой по оформлению пенсии, то увидел, что многие граждане сталкиваются с проблемами и жалуются. На самом деле мы не сможем это оцифровать, пока трудовые архивы по кадровым вопросам не оцифруем повсеместно. Для молодых людей, которые с 1998 года только работают, мы можем их автоматически обслуживать. А вот те, кто раньше начал работать, должны приносить трудовые книжки, потому что архивы не оцифрованы. Много проблем в цифровых данных, в актуальности данных. Поэтому мы этот вопрос поставим в KPI каждому цифровому вице-министру и каждому министру перед премьер-министром», — заявил спикер.

Кроме того, в рамках повышения качества госуслуг и оперативного реагирования на сложные вопросы, возникающие у граждан, уже создана база по контактным данным ответственных лиц по 25 центральным государственным органам. Разработаны методические материалы, требования по структуре диалога, требования к операторам при работе, разработаны скрипты для операторов, определены критерии для оценок при осуществлении контроля качества. Уже сейчас эти меры дали положительный эффект — снизилось время ожидания ответа на звонок (с 304 до 16 секунд), увеличился процент дозвона (с 69% до 99,1%).