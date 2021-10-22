Аскар Мамин провел заседание комиссии по цифровизации

Помимо прочего участники заседания рассмотрели вопросы реализации задачи по подготовке к 2025 году не менее 100 тысяч квалифицированных IT-специалистов.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложили о ходе работы по созданию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН).

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, ЕГКН консолидировал 226 разрозненных баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) и государственной базы данных «Регистр недвижимости» (ГБД РН). Доступ к информации о земельном фонде и объектах недвижимости предоставляется посредством публичной кадастровой карты, которая работает в онлайн-режиме и к настоящему времени наполнена на 93,6%. В мае т. г. запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений в тестовом режиме. Ввод ЕГКН в промышленную эксплуатацию планируется осуществить до конца 2021 г. В дальнейшем будет сформирована единая платформа, объединяющая ЕГКН, информационные системы Государственного градостроительного кадастра, «Адресный регистр» и региональные геоинформационные системы.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил о ходе работы по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК. Эта информационная система обеспечит инвесторам доступность геологических данных по месторождениям Казахстана в онлайн-режиме. Выдача лицензий недропользования будет полностью автоматизирована по принципу «первый пришел — первый получил». Для госорганов будут доступны инструменты мониторинга недропользователей и аналитики. К настоящему времени внедрение цифровизации позволило исключить такие процессы, как ознакомление с фондовой информацией, подача заявки, подписание соглашения, предоставление копий геологической информации, что сократило срок процедуры получения информации о недрах с 6 месяцев до 1 рабочего дня. ИС «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК» планируется внедрить до конца 2022 года. Проект позволит сократить сроки получения информации о недрах и в полной мере реализовать инвестиционный потенциал в этой сфере. Общий объем привлечения иностранных инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых в РК к 2030 году прогнозируется в размере 96 млрд тенге.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов доложил о ходе работ по внедрению пилотного проекта «социального кошелька», предусматривающего начисление социальных выплат в виде электронных денег Национального Банка РК на электронные кошельки, открытые на базе индивидуальных идентификационных номеров граждан. В качестве инфраструктуры выступит платежная система Национального Банк РК — Система мгновенных платежей. Проект позволяет усовершенствовать инструменты социальной поддержки населения и обеспечить возможность проактивного зачисления платежей на счета получателей. Пилотный проект будет внедрен в декабре 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию — в 2022 году, интеграция «социального кошелька» с Национальной товаропроводящей системой — в 2023–2024 годах.

Участники заседания также рассмотрели вопросы реализации задачи по подготовке к 2025 году не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. В течение пяти лет планируется открыть 20 инновационных школ программирования в регионах РК, передать 50 региональных вузов под шефство IT-компаний и профильных IT-вузов, выделить 20 тыс. грантов школам программирования. С 2023 года во всех средних школах Казахстана планируется внедрить проект «Виртуальный учитель» по предмету «Информатика» (в настоящее время апробируется в 150 школах ВКО) с включением этого предмета в ЕНТ. Глава правительства поручил обеспечить своевременность и качество реализации всех проектов по цифровизации экономики, подготовке кадров и развитию IT-отрасли.