Технология Blockchain позволила регистрировать залог недвижимости удаленно

Госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила Blockchain в госуслугу по регистрации договора залога недвижимости для физических лиц.

Теперь казахстанцы, оформляющие ипотеку, могут ознакомиться с договором залога в личном кабинете на портале Baspana.otbasybank.kz и подписать его с помощью ЭЦП. Готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество придет им туда же и в личный кабинет на портале eGov.

«Раньше человек при регистрации договора залога должен был взять документ в банке и отнести его в ЦОН. В Центре обслуживания населения договор регистрировали, после чего клиент брал справку об обременении и предоставлял ее в банк вместе с зарегистрированным договором. Теперь благодаря технологии Blockchain этот процесс автоматизирован, человеку не нужно ходить между банком и ЦОНом, банк сам отправит необходимые документы в ЦОН», — рассказал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Автоматизация услуги по онлайн-регистрации договора залога недвижимости позволит клиентам банка сократить этот процесс с трех дней до одного. А со стороны Отбасы банка будет еще и сокращение операционных расходов на подписание и проверку договоров залога недвижимости.

«Онлайн-регистрация залога с применением Blockchain стартовала две недели назад. Наши клиенты очень ждали эту возможность. Подтверждение тому — история заемщика. В первый же день запуска онлайн-услуги в банке как раз проходило оформление кредита по программе „Шанырак“ у многодетной мамы. Созаемщиком у нее выступала дочь, проживающая в другом городе. Она не смогла приехать и подписать необходимые документы. Поэтому на предложение сотрудников банка первыми протестировать новую услугу наши клиенты сразу согласились. Все что понадобилось — это электронная цифровая подпись. На сегодня уже порядка 100 подобных договоров залога мы зарегистрировали», — поделилась председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Blockchain является технически выстроенной цепочкой «блоков», которая полностью исключает возможность передачи данных третьим лицам. Это позволяет обеспечить полную надежность и безопасность передаваемых данных. Правительство для граждан готово предоставить такую инфраструктуру для всех банков. Сейчас ведутся работы на стороне нескольких банков по подключению к проекту.