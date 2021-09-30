Транзакции по картам за 8 месяцев превысили 56 трлн тенге

В обращении находится 55,7 млн платежных карт.

По состоянию на 1 сентября 2021 года эмиссию платежных карт в РК осуществляли 18 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают карты локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карта Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

В обращении находится 55,7 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 72,6%, доля кредиток — 24,5%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,9%.

В январе–августе 2021 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 56,4 трлн тенге. Было совершено 3968,5 млн транзакций. Держатели платежных карт провели 183,2 млн операций по снятию наличных денег на сумму 13 120 млрд тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-августом 2020 года на 7,9%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 26,8%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/ мобильного банкинга (66,9% от общего количестве операций и 83,0% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (33,0% и 16,6% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,7% и 87,6% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).