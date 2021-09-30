В Бишкеке устанавливают QR-коды возле памятников

Как рассказали авторы проекта, код на табличке позволит любому желающему подробно узнать о конкретном памятнике.

В Бишкеке устанавливают таблички с QR-кодами возле памятников, сообщили в общественном фонде «Эсте», реализовавшем проект. В частности, QR-код появился у памятника народному писателю Чингизу Айтматову на улице Киевской. Теперь любой желающий может при помощи смартфона отсканировать код с таблички и получить детальную информацию о памятнике: когда он был установлен, кому посвящен, кем была эта личность, биографические данные, фото- и видеоматериалы. Информация представлена на трех языках, передает Sputnik.

Главной целью проекта является популяризация национальных истории и культуры, а также поддержка развития туристического сектора. Сначала таблички установят на памятниках в Бишкеке, а в дальнейшем проект планируется реализовать по всей стране.