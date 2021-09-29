Чемпионат по программированию SDU Open пройдет в Казахстане

Цель чемпионата — выявление и поддержка перспективных студентов, содействие в получении ими практических навыков, а также популяризация сферы ИКТ.

17 октября АО «Транстелеком» совместно с университетом имени Сулеймана Демиреля проведет студенческий онлайн-чемпионат по программированию SDU Open. Целью чемпионата является выявление и поддержка перспективных студентов, содействие в получении ими практических навыков, а также популяризация сферы информационно-коммуникационных технологий.

Принять участие в соревновании могут студенты любых университетов страны — как в командах до трех человек, так и одиночные участники. Регистрация будет проходить с 1 по 15 октября. В ходе чемпионата конкурсантам предстоит за пять часов решить уникальные задачи различной степени сложности, а также посоревноваться между собой в логике, скорости и стратегии.

По результатам турнира будет выбрано шесть команд-победителей. В течение года финалисты на ежемесячной основе будут получать стипендию от АО «Транстелеком». Кроме того, победители чемпионата смогут пройти стажировку в ТТС и попасть в кадровый резерв.