Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, на которой обсудил двусторонние отношения и сотрудничество.

Поблагодарив правительство Эстонии за поддержку запуска цифровой платформы e-Mongolia и обмен передовым опытом электронного управления, президент У. Хурэлсух выразил готовность и дальше активизировать сотрудничество в этой области. Подчеркнув, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны обменялись мнениями об организации культурных мероприятий, направленных на укрепление межличностных отношений и дружбы. Президенты договорились укреплять сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая инновации, информационные технологии, кибербезопасность, образование и науку, передает CentralAsia.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о создании постоянного механизма диалога на правительственном уровне с целью развития эффективных и устойчивых отношений и сотрудничества во всех сферах.

Эстонии часто приписывают наличие самой прогрессивной модели электронного правительства в Европе. Добиться успеха Эстонии удалось в большой степени благодаря осознанию правительством страны приоритетности развития ИТ. Одна из инициатив — государственная программа всеобщей компьютеризации «Прыжок Тигра» (1996 г.), основной акцент которой ставился на обучении школьников компьютерной грамотности, а также на развитии компьютерной и сетевой инфраструктуры.