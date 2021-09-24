В Минфине разъяснили, как намерены регулировать мобильные переводы

Будут созданы отдельные счета для предпринимательских целей.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев на онлайн-брифинге в правительстве заявил, что его ведомство подготовило законодательные поправки для регулирования мобильных переводов. Ссылаясь на данные Нацбанка, он сообщил, что с начала года объем платежей и переводов денег, совершенных онлайн-способом, составил 35,9 трлн тенге, передает Nur.kz.

«Минфином совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки. Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей», — сообщил Ерулан Жамаубаев.

Разъяснил он и механизм действия поправок: «У физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) будет отдельный счет. Для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности».

При этом министр подчеркнул, что поправки не затрагивают личные переводы физических лиц.

«Указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Данные поправки рассматриваются в парламенте», — резюмировал он.