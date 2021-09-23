В Усть-Каменогорске появится новый способ оплаты проезда

Скоро в общественном транспорте можно будет рассчитываться за проезд с помощью SMS и QR-кода.

Недавно жители областного центра стали замечать в городских автобусах стикеры с изображением QR-кода, предположительно предназначенного для оплаты проезда. В Центре управления пассажирским перевозками (ЦУПП) пояснили, что в настоящее время разрабатывается альтернативная система расчета для пассажиров, передает Noks.kz.

«Скоро в городских автобусах запустим сервис по оплате проезда посредством SMS и QR-кода, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Сервис внедряется по договоренности с сетью Beeline. Использовать его смогут все абоненты мобильного оператора».

В ЦУПП уточнили, что в каждом автобусе будут размещены таблички с уникальным четырехзначным кодом и QR-кодом.

«Для оплаты проезда достаточно будет отправить SMS с кодом либо отсканировать QR при помощи приложения „Мой Билайн“, — добавили в ЦУПП. — Размер оплаты составит 90 тенге и будет списан с баланса мобильного телефона без каких-либо комиссий. Единственным условием является наличие на балансе как минимум 91 тенге».

Запуск сервиса планируется осуществить до конца октября.