Владельцев беспилотников в Казахстане заставят сертифицировать свои аппараты

В законодательство вводятся новые понятия.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития считает необходимым ввести новые требования для беспилотных летательных аппаратов, которые используются в Казахстане. Для этого внесены поправки в законодательство по вопросам транспорта, передает Liter.kz.

«Вводится норма по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов. А именно — внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования», — сообщил 21 сентября на презентации законопроекта в мажилисе вице-министр Берик Камалиев.

В законопроекте также закрепляются новые понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно». Еще одна новелла касается закрепления персональной ответственности первого руководителя, если авиационные инспекторы ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.