Монгольский пятый оператор мобильной связи ONDO получил лицензию

ONDO пилотирует последнее поколение высокоскоростного мобильного интернета или технологии 5G.

ONDO (IN Mobile Network LLC), пятый оператор мобильной связи Монголии, получил лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи от председателя Комиссии по регулированию связи Г. Чинзориг на крупнейшей в отрасли выставке Digital Nation-2021 Expo, передает CentralAsia.

ONDO пилотирует последнее поколение высокоскоростного мобильного интернета или технологии 5G в Монголии с использованием передовых технологий в телекоммуникационной отрасли.