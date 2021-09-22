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Монгольский пятый оператор мобильной связи ONDO получил лицензию

ONDO пилотирует последнее поколение высокоскоростного мобильного интернета или технологии 5G.

22 сентября 2021 07:30, Profit.kz
Рубрики: Соседи

ONDO (IN Mobile Network LLC), пятый оператор мобильной связи Монголии, получил лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи от председателя Комиссии по регулированию связи Г. Чинзориг на крупнейшей в отрасли выставке Digital Nation-2021 Expo, передает CentralAsia.

ONDO пилотирует последнее поколение высокоскоростного мобильного интернета или технологии 5G в Монголии с использованием передовых технологий в телекоммуникационной отрасли.

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