Появились детали соглашения Казахстана со СБЕРом

АО «Национальные информационные технологии» предоставят кредитную линию под государственную гарантию РК.

Информационно-правовая система нормативных правовых актов «Адилет» опубликовала полный текст меморандума, подписанного в начале сентября между правительством Казахстана и российским СБЕРом. Полное название документа звучит так: «Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции «Data-Driven Government».

«Группой компаний СБЕР в качестве стратегического партнера определен казахстанский разработчик программного обеспечения — ТОО «BTS Digital», — говорится в документе. Там же отмечается, что BTS Digital –дочерняя компания ERG, а доля правительства Казахстана в этом ТОО составляет 40%.

Как пояснили в BTS Digital, компания является стратегическим партнером ГК СБЕР в Казахстане для реализации проектов цифровизации и нацелена на долгосрочное профессиональное сотрудничество в части обмена опытом, импорта технологий и совместного развития передовых компетенций и продуктов в области цифровых платформ. По предварительной оценке, реализация проекта потребует вовлечения существенного объема казахстанских специалистов (не менее 1000 разработчиков на протяжении трех лет). Поэтому проект предполагает привлечение других казахстанских ИТ-компаний, обладающих необходимой экспертизой и ресурсами, для развития платформы и наполнения ее необходимыми сервисами и функционалом.

«BTS Digital выступила инициатором создания консорциума, в который помимо основного участника BTS Digital вошли структуры Международного финансового центра Астана и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Участники консорциума обладают необходимыми ресурсами и компетенциями для реализации технологических проектов странового масштаба, включая проект по переходу на платформенную модель цифровизации, где планируется применение технологической платформы ГК СБЕР. Задачей консорциума является полноценная реализация проекта на основе технологической платформы ГК СБЕР, развитие отечественных компетенций и ресурсной базы для обеспечения высокого уровня локализации для внедрения, развития и потенциального экспортного продвижения платформы», — заявили в пресс-службе BTS Digital.

Стороны планируют разработать и подписать до 1 декабря 2021 года детальный план мероприятий по реализации меморандума. В рамках меморандума правительство Казахстана намерено обеспечить в первом квартале 2022 года:

— разработку основных параметров для внедрения цифровой платформы GovTech;

— разработку целевой архитектуры платформы GovTech, включая техническое задание.

Известно также, что АО «Национальные информационные технологии» и СБЕР намерены заключить соглашение о займе. Документ предусматривает предоставление кредитной линии в пользу АО «НИТ» под государственную гарантию РК. Кредит предоставят в российских рублях, его точная сумма не уточняется. Ранее сообщалось, что она не превысит 500 миллионов долларов. Деньги будут предоставлены до конца I квартала 2022 года при условии, что СБЕРу вовремя отправят все необходимые документы.