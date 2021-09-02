Странам ЕАЭС необходимы условия для взаимодействия правообладателей и электронных площадок

Об этом заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслан Бекетаев.

Выступая на пленарной сессии IX Международного форума «Антиконтрафакт-2021» в Нур-Султане, министр ЕЭК подчеркнул, что мир активно развивает и совершенствует информационные технологии, которые функционируют во всех сферах жизни общества и трансформируют форматы бизнеса. Это значительно упрощает взаимодействие в рамках деловых отношений, но при этом ставит перед законодателями и правоприменителями сложные задачи, связанные с нормативным регулированием и формализацией таких отношений.

Трендом последних двух лет стал рост объемов электронной коммерции. Пандемия COVID-19 подтолкнула потребителей во всем мире к более активным покупкам в интернете, что спровоцировало и рост контрафактной продукции, в том числе в цифровом пространстве. Например, в 2020 году только на территории Российской Федерации заблокирован доступ почти к 27 тысячам сайтов в связи с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, это в четыре раза больше, чем в предыдущем году.

Большая часть выявленных правонарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности (91%) приходится на область незаконного использования товарных знаков. Из оборота в 2020 году в ЕАЭС изъяли 13,6 млн единиц контрафактных товаров, предотвратив многомиллиардный ущерб правообладателей.

«Эти обстоятельства диктуют необходимость формирования новых подходов и эффективных механизмов выявления и противодействия нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе в сети интернет), необходимость построения эффективных моделей взаимодействия правообладателей, потребителей и маркетплейсов», — отметил Руслан Бекетаев.

В настоящее время правовое регулирование по этому вопросу в странах Союза сформировано только в Российской Федерации и касается защиты авторского права и смежных прав в сети интернет, не затрагивая вопросы защиты прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации.

«В этой связи Комиссия проводит планомерную работу, направленную на обеспечение создания и развития национального законодательства государств-членов в этой сфере, — отметил Руслан Бекетаев. — Необходимо создать условия для организации отраслевого взаимодействия между правообладателями и электронными площадками, а также уполномоченными органами для решения проблемы распространения контрафактных товаров посредством сети интернет».

Также намечено разработать проект соглашения, которое предусмотрит согласованные подходы стран ЕАЭС по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети интернет. Эти инициативы планируется реализовать в течение ближайших двух-трех лет.