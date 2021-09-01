Администрация МФЦА и QazTrade договорились о сотрудничестве в сфере электронной коммерции

Одним из важных направлений станет взаимодействие по вопросам развития трансграничной торговли.

На площадке Международного финансового центра «Астана» состоялась встреча представителей МФЦА в лице управляющего Кайрата Келимбетова и Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в лице министра Бахыта Султанова. В ходе встречи была презентована деятельность МФЦА и АО «Центр развития торговой политики QazTrade», а также было достигнуто соглашение о сотрудничестве между администрацией МФЦА и QazTrade в сфере электронной коммерции и безналичной экономики в Казахстане. Документ подписан председателем правления АМФЦА Ернуром Рысмагамбетовым и генеральным директором QazTrade Азаматом Аскарулы.

Одним из важных направлений станет взаимодействие по вопросам развития трансграничной торговли. Таким образом, стороны намерены сотрудничать в области торгово-экономического развития на территориях Международного Центра приграничного сотрудничества «Хоргос», Международного Центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» и других торговых зон. Кроме того, АМФЦА окажет QazTrade консультационно-техническую помощь в реализации проекта цифрового развития экспортного портала (Export.gov.kz), а также других цифровых проектов QazTrade. QazTrade, в свою очередь, окажет всю необходимую консультационно-аналитическую поддержку в части выведения продуктов и резидентов Акселерационной программы Tech Hub МФЦА на международные электронные площадки.

«На данный момент ведется работа по развитию нормативного регулирования рынка электронной коммерции на основе английского права с учетом лучших мировых практик. Мы надеемся, что это позволит привлечь международных игроков на рынок Казахстана и Центральной Азии», — отметил Ернур Рысмагамбетов.

«Мы договорились совместно работать над рекомендациями по совершенствованию инфраструктуры и торговых процедур на трансграничных торгово-логистических хабах „Хоргос“, МЦТС „Центральная Азия“ и других. Это очень важно, учитывая курс Казахстана на создание приграничных индустриальных комплексов. Многих инвесторов, в том числе и зарубежных, будет привлекать возможность работать в таких хабах именно на условиях права МФЦА», — подчеркнул Азамат Аскарулы.