Микрофоны HyperX предназначены для тех, кто ведет трансляции, записывает подкасты или производит контент.

Стриминг или передача потокового видео на сегодняшний день является трендом, популярность которого быстро растет. По прогнозам экспертов, к 2022 году на долю потоковых трансляций будет приходиться 82% всего интернет-трафика.

Тем, кто планирует зарабатывать с помощью своего голоса и планирует реализовать себя в сфере стриминга, в записях подкастов и видеоуроков, озвучке или даже вокале необходимо задуматься о хорошем оборудовании. Оно позволит качественно передать звук, настроение и снизить шум окружающей среды. Для тех, кому есть, что сказать, HyperX предлагает отличные варианты автономных микрофонов с высоким качеством звука HyperX QuadCast, HyperX QuadCast S и HyperX SoloCast.

Микрофон HyperX QuadCast предназначен для тех, кто ведет трансляции, записывает подкасты или производит контент. Благодаря четырем полярным диаграммам направленности этот микрофон подготовлен практически к любой ситуации записи, а также имеет удобно расположенную шкалу регулировки усиления для быстрой настройки чувствительности входа микрофона. Входящий в комплект монтажный адаптер подходит для 3/8- и 5/8-дюймовых резьбовых разъемов и совместим с большинством подставок.

Модель QuadCast S обеспечивает RGB-подсветку и динамические эффекты, которые можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Семейство продуктов QuadCast сертифицировано Discord и TeamSpeak, что позволяет обеспечить громкость и четкость вещания для всех ваших последователей и слушателей. Кроме того, есть возможность контролировать микрофон в режиме реального времени, используя удобное гнездо для наушников на задней панели устройства. Совместимость с ПК, PS5, PS4 и Mac, а также основными платформами доставки потокового контента, такими как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit, поможет обеспечить качество звука для всех подключившихся к вашей трансляции.

Среди пользователей есть предположения, что HyperX QuadCast S очень скоро станет не менее популярным, чем базовый образец микрофона HyperX QuadCast. Ведь у модернизированного девайса имеется целый ряд достоинств.

Режиссеры видеомонтажа, стримеры и геймеры оценят модель микрофона HyperX SoloCast, которым необходим USB-микрофон с превосходным качеством звука. Девайс типа Plug N Play обеспечивает простоту использования. Кроме того, он содержит ряд возможностей, таких как сенсорный датчик отключения звука и светодиодный индикатор выключенного звука. Также HyperX SoloCast имеет гибкую регулируемую подставку и совместим с большинством штативов, поэтому его можно разместить на столе или установить на рабочем месте. Это исключительно удобный микрофон для стримеров, сертифицированный TeamSpeak и Discord и совместимый с OBS, XSplit, Streamlabs OBS и рядом других программ.

Микрофоны HyperX, впечатляющие своим дизайном и функциональностью — это инструмент, который поможет реализовать любые фантазии и творческие задумки.

Более подробную информацию о технических характеристиках и стоимости девайсов можно прочитать на сайте производителя.