Микрофоны HyperX: чистый звук сегодня — это просто
Микрофоны HyperX предназначены для тех, кто ведет трансляции, записывает подкасты или производит контент.
Стриминг или передача потокового видео на сегодняшний день является трендом, популярность которого быстро растет. По прогнозам экспертов, к 2022 году на долю потоковых трансляций будет приходиться 82% всего интернет-трафика.
Тем, кто планирует зарабатывать с помощью своего голоса и планирует реализовать себя в сфере стриминга, в записях подкастов и видеоуроков, озвучке или даже вокале необходимо задуматься о хорошем оборудовании. Оно позволит качественно передать звук, настроение и снизить шум окружающей среды. Для тех, кому есть, что сказать, HyperX предлагает отличные варианты автономных микрофонов с высоким качеством звука HyperX QuadCast, HyperX QuadCast S и HyperX SoloCast.
Микрофон HyperX QuadCast предназначен для тех, кто ведет трансляции, записывает подкасты или производит контент. Благодаря четырем полярным диаграммам направленности этот микрофон подготовлен практически к любой ситуации записи, а также имеет удобно расположенную шкалу регулировки усиления для быстрой настройки чувствительности входа микрофона. Входящий в комплект монтажный адаптер подходит для 3/8- и 5/8-дюймовых резьбовых разъемов и совместим с большинством подставок.
Модель QuadCast S обеспечивает RGB-подсветку и динамические эффекты, которые можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Семейство продуктов QuadCast сертифицировано Discord и TeamSpeak, что позволяет обеспечить громкость и четкость вещания для всех ваших последователей и слушателей. Кроме того, есть возможность контролировать микрофон в режиме реального времени, используя удобное гнездо для наушников на задней панели устройства. Совместимость с ПК, PS5, PS4 и Mac, а также основными платформами доставки потокового контента, такими как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit, поможет обеспечить качество звука для всех подключившихся к вашей трансляции.
Среди пользователей есть предположения, что HyperX QuadCast S очень скоро станет не менее популярным, чем базовый образец микрофона HyperX QuadCast. Ведь у модернизированного девайса имеется целый ряд достоинств.
Режиссеры видеомонтажа, стримеры и геймеры оценят модель микрофона HyperX SoloCast, которым необходим USB-микрофон с превосходным качеством звука. Девайс типа Plug N Play обеспечивает простоту использования. Кроме того, он содержит ряд возможностей, таких как сенсорный датчик отключения звука и светодиодный индикатор выключенного звука. Также HyperX SoloCast имеет гибкую регулируемую подставку и совместим с большинством штативов, поэтому его можно разместить на столе или установить на рабочем месте. Это исключительно удобный микрофон для стримеров, сертифицированный TeamSpeak и Discord и совместимый с OBS, XSplit, Streamlabs OBS и рядом других программ.
Микрофоны HyperX, впечатляющие своим дизайном и функциональностью — это инструмент, который поможет реализовать любые фантазии и творческие задумки.
Более подробную информацию о технических характеристиках и стоимости девайсов можно прочитать на сайте производителя.