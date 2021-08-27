Прямой эфир: PROFIT Culture & Sport Day

Онлйн-трансляция с конференции, посвященной цифровизации культуры и спорта в Казахстане.

27 августа проходит онлайн-конференция PROFIT Culture & Sport Day, где обсуждаются информационные технологии в сфере культуры и спорта Казахстана. Поговорим о виртуальной опере и цифровой библиотеке, о технологиях в работе музея и пределах их использования в искусстве, о цифровизации спортивных мероприятий, о цифровом спортзале и умном ледовом катке, о цифровой зрелости объектов культуры и спорта и многом, многом другом — мы подготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи!