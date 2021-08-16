В Министерстве цифрового развития новый заместитель председателя
Молдабеков Бекболат назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП.
Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал в качестве аналитика проектного офиса в АО «Национальные информационные технологии». В последующем работал главным экспертом Управления развития новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
В 2017 году был назначен на должность руководителя управления новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК. Поработав руководителем управления новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК, приступил к работе в должности заместителя директора Департамента цифровизации Министерства информации и коммуникаций РК.
В связи с реорганизацией министерства получил аналогичную должность в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С 23 декабря 2020 года по настоящее время занимал должность директора Департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.