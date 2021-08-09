Центробанк Узбекистана зарегистрировал новую систему электронных денег

Она внесена в Реестр систем электронных денег.

Выпуском электронных денег займется компания ООО InterpaySys, имеющая лицензию платежной организации об организации деятельности системы электронных денег Interpay, а также документы, представленные АК «Капиталбанком» о деятельности по выпуску электронных денег в качестве эмитента данной системы, предает Nuz.uz.

Реестр системы электронных денег Республики Узбекистан на сегодняшний день включает шесть компаний, первая из которых была зарегистрирована в июне прошлого года.