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Центробанк Узбекистана зарегистрировал новую систему электронных денег

Она внесена в Реестр систем электронных денег.

9 августа 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Выпуском электронных денег займется компания ООО InterpaySys, имеющая лицензию платежной организации об организации деятельности системы электронных денег Interpay, а также документы, представленные АК «Капиталбанком» о деятельности по выпуску электронных денег в качестве эмитента данной системы, предает Nuz.uz.

Реестр системы электронных денег Республики Узбекистан на сегодняшний день включает шесть компаний, первая из которых была зарегистрирована в июне прошлого года.

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