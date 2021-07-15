Мониторить цены на социально значимые товары поможет единая база данных

В Eprice.gov.kz будут интегрированы различные источники данных.

Министерство торговли и интеграции РК в пилотном режиме запустило платформу Eprice.gov.kz. Ее основной задачей является формирование единой базы данных о ценах на социально значимые продовольственные товары и формирование интерактивной среды для визуализации данных. Это позволит проводить мониторинг в режиме реального времени на цены социально значимых продовольственных товаров и в целом анализировать их изменение в разрезе регионов.

Формирование системы предполагается осуществить путем интеграции различных источников данных. Планируется сбор и анализ данных из информационных систем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и т.д. Одним из источников данных станет сервис Derekhub.kz. В этой информационной системе работают мониторинговые группы. В Derekhub вбиваются данные по 19 наименованием продуктов питания и лекарственным средствам в разрезе регионов.