Холдинг Зерде презентовал новую услугу «Е- экспертиза»

В системе будут храниться заключения судебных экспертов о проведенных экспертизах, отслеживаться процесс назначения экспертизы.

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» в соответствии с правилами реализации сервисной модели информатизации, утвержденными приказом и. о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 129, включил в каталог ИК-услуг сервисный программный продукт «Е-экспертиза» (Е-сараптама). Он предназначен для автоматизации судебно-экспертной деятельности.

Сервис «Е-экспертиза» обеспечивает информационное взаимодействие по обмену данными органов судебной экспертизы с заинтересованными государственными органами. Использование сервиса повысит эффективность и прозрачность процессов приема, поступающих документов и постановлений, сократит процессуальные сроки по производству судебной экспертизы, усилит контроль по соблюдению регламентных сроков судебно-медицинскими экспертами и облегчит формирование отчетов.

В настоящее время информационная система «Е-экспертиза» запущена в пилотном режиме. До конца 2021 года сервис будет внедрен во всех регионах страны и охватит более 2000 пользователей. С 2022 года планируется предоставить доступ к системе частным судебным экспертам.