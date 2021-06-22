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«Умные» технологии расхода воды внедряют в Туркестане

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой водных объектов.

22 июня 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Регионы

На территории Туркестана внедряют технологии для регулирования подачи поливной воды и модернизируют ирригационные системы. В настоящее время для экономии расхода воды бетонируют Туркестанский магистральный канал. Ответственным лицам глава региона дал ряд конкретных поручений. На сегодня на всех шлюзах установлены водомерные рейки учета воды, и работа в этом направлении полностью систематизирована.

«Умные» технологии расхода воды внедряют в Туркестане

По инициативе Умирзака Шукеева в 2019 году для эффективной подачи поливной воды на территорию Туркестана шесть водных объектов из республиканской собственности были переданы в областную. Рациональное использование водных объектов на местном уровне позволяет обеспечить поливной водой около 80 тыс. га орошаемых земель Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Сауранского районов и городов Арыс, Кентау. Кроме того, для наиболее эффективного управления водными объектами в прошлом году в областную собственность были переданы все внутренние каналы протяженностью более 750 км.

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