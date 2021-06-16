«Е-қонақ» объединят с приложением Ashyq

Новые сервисы облегчат иностранцам регистрацию и пребывание в Казахстане.

Председатель правления «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев на брифинге в СЦК рассказал о планах по цифровизации в туристической отрасли. В настоящее время в Казахстане идет внедрение программы «Е-қонақ». Платформа призвана облегчить гостиницам регистрацию иностранцев.

«Это быстрое считывание паспорта любой страны, информация автоматом отправляется в миграционную и другие службы. Клиенту нет необходимости самому ходить и заявлять о своем пребывании в стране. Сервис избавляет от хлопот и встречающую сторону», — пояснил Ержан Еркинбаев.

«Е-қонақ» уже работает в 320 гостиницах РК, до конца года планируется подключить еще более 600. Кроме того, эту платформу хотят объединить с приложением Ashyq — при заселении в гостиницу иностранцу будет присваиваться уникальный код Ashyq, который позволит ему посещать музеи, кинотеатры и другеи общественные места, которые работают по проекту Ashyq.