Молодежь сможет обучаться навыкам электронной коммерции бесплатно

Министерство торговли и интеграции РК и BTS Education создали специальный курс.

Министерством торговли интеграции РК проводится планомерная работа по стимулированию развития и увеличению доли электронной торговли до 15%. По этому направлению ведется активная работа по обучению большого количества студентов основам электронной коммерции. В этой связи компанией BTS Education создан курс по электронной коммерции для казахстанской молодежи.

Цель курса — обучить всех желающих зарабатывать онлайн, рассказать про тренды в электронной коммерции. Курс доступен на платформе JumysBar.kz. Уже сейчас слушатели могут пройти первый мини-курс про ведение и монетизацию личного блога в интернете.

«Любой казахстанец может обучаться в удобное для него время, в онлайн формате, с возможностью повторения в любой момент, с помощью электронного устройства. Предоставляется отличная возможность освоить востребованную специальность с нуля», — пояснили в министерстве.

В ближайшее время планируется запуск серии мини-курсов по актуальным тематикам, новые темы будут выкладываться ежемесячно. Среди них — ведение страниц в социальных сетях, открытие интернет-магазина, продажа товаров на международных онлайн-площадках и так далее. После каждого теоретического материала будут доступны вопросы для самопроверки. Также планируется публиковать интервью с предпринимателями, а также истории успеха отечественных бизнесменов.