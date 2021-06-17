Оплату в клиниках Кыргызстана будут принимать через POS-терминалы

Предполагается, что проект реализуют до 2022 года.

Национальный банк КР предлагает до 31 декабря 2022 года установить в кассах организаций здравоохранения POS-терминалы для приема безналичной оплаты. Подготовлен проект поправок в постановление правительства и Нацбанка «Об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2018–2022 годы (третий этап)» от 28 марта 2018 г., передает Sputnik.

«Министерству здравоохранения и социального развития до 31 декабря 2022 года осуществить мероприятия по установке POS-терминалов в кассах организаций здравоохранения для приема оплаты за медицинские услуги в безналичной форме», — говорится в проекте.

В действующей редакции документа был установлен срок до 31 декабря 2018 года. В справке-обосновании говорится, что POS-терминалами оснащены еще не все кассы медучреждений.