Казахстанцам за границей доступны новые услуги на eGov

В онлайн формат переведены самые востребованные услуги среди граждан РК.

Граждане Казахстана, проживающие за пределами страны, теперь смогут заключить или расторгнуть брак, зарегистрировать рождение ребенка, сменить имя, фамилию, отчество и получить справку о смерти с помощью eGov. Готовый документ выдается в посольстве или консульстве Казахстана. Услуги были реализованы Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности и АО «Национальные информационные технологии» совместно с Министерством иностранных дел.

В онлайн формат переведены самые востребованные услуги среди сограждан, живущих за границей. Теперь казахстанцы смогут оформить необходимые документы через eGov и получить их, не покидая страну проживания. Услуги были реализованы с привлечением посольств и консульств РК в почти 20 крупнейших странах мира.

Для государственной регистрации заключения или расторжения брака в разделе «Семья» портала eGov необходимо найти соответствующую услугу, заполнить необходимые поля и загрузить чек об оплате консульского сбора, далее подписать запрос с помощью ЭЦП или SMS-пароля. После чего, в личный кабинет одного из супругов, направляется уведомление о необходимости согласования заявки. Он (она) заполняет необходимые поля и подписывает запрос. Срок оказания услуги 1 месяц.

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка за рубежом, пользователю нужно заполнить необходимые поля, загрузить запрашиваемые документы, чек об оплате консульского сбора и подписать запрос. Срок оказания услуги — три рабочих дня. Для смены имени, фамилии, отчества нужно выполнить такие же действия, но срок составит 30 календарных дней. При регистрации смерти необходимо указать ИИН умершего, заполнить необходимые поля и подписать запрос. Услуга оказывается в течение одного рабочего дня.